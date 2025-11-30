大埔宏福苑五級火｜屋宇署勒令維修工程暫停 富澤花園居民憂「爛尾」：外牆都鑿開了

宏福苑五級火劫後，屋宇署昨勒令30個私樓工程暫時停工。其中北角富澤花園與中環中旅大廈維修項目，署方命令承建商移除塑膠板及停工。有富澤花園居民表示，理解當局為了安全及調查真相，才命令停工。亦有居民擔心工程「爛尾」，認為政府應該在開工前做好監管，「之前一早要做好巡查，現在突然有事才做，讓大家無所適從」。

宏福苑五級火｜已即時要求拆除棚架內中空板

北角富澤花園維修工程項目註冊承建商，為源發建築工程有限公司；負責宏福苑大維修工程的「宏業建築工程有限公司」，則以項目經理身份參與。《星島》記者今（30日）早到富澤花園觀察，其中富嘉閣正進行維修，天井位置鋪上圍網。有住戶向記者提供大廈前日張貼的告示，內容提到屋宇署已派員視察棚架情況及採集棚網、中空板等樣本，亦即時要求拆除所有棚架範圍內的中空板。承建商由昨日起將陸續到場進行拆除中空板，同時會有棚架工人到場檢查及修補棚架。

需以輪椅代步的業主楊女士表示，理解當局為安全起見，作出停工決定，「要查真相，沒辦法，最重要處理好大埔那邊的受影響住戶」。她亦說，目測工程未有使用塑膠板，「都停了工，不用擔心」。

宏福苑五級火｜業主擔心外牆已鑿開 日後打風落雨入水

業主黃先生表示，已支付5萬多元做維修，很多業主擔心工程「爛尾」，會商討如何盡快完工，擔心一拖再拖，「外牆都鑿開了，（日後）打風落雨會入水」。他質疑政府或有疏忽之處，「之前一早要做好巡查，現在突然有事才做，讓大家無所適從。最慘是開了一半工，應該在開工前做好監管，不是中間突然插手。」

不願上鏡的張先生表示，留意到膠板已拆除，但提到工程進展順利，質疑屋宇署停工決定，「火災影響數千戶，這30個私人樓宇工程項目突然停工，影響都絕對不少。遲些天氣潮濕，可能有滲水，造成更大問題」。他認為，屋宇署應明確規範工程用料，協助維修盡快完成：「防火安全方面，屋宇署可日日巡視，有問題就檢控。現在說用發泡膠不行，我同意要用更好的物料，但你也要教人家怎樣做。不要太離地，要有建設性。」

不願上鏡的區先生表示，相信經過今次慘劇，政府會嚴查所有維修工程，「最慘是大埔那邊做了犧牲品」。對於「宏業建築」同樣有參與維修工作，他稱關注宏業之後可否正常運作，「究竟我們可否透過法律途徑，解除合約」。

