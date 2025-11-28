大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」

大埔宏福苑前日(26日)發生5級大火，造成多人傷亡，有居民表示火警發生時，未有聽到警鐘響起。宏福苑前保安主任黃先生今早(28日)在電台訪問中透露，他在今年五月初入職，期間發現火警警報系統被人「掛牌」，全個屋苑整個消防系統，包括警報器及消防泵等完全關閉，令其失效。他痛心指，「悲劇本有機會避免」。

多次反映問題不獲理會

黃先生表示，作為一個有逾十年經驗的保安主管，他對屋苑內各種違規及不理想的情況感到非常憂慮。除了火警警報系統被停用外，他亦觀察到可能是為方便維修工人出入，會將地下的防煙門長期打開。他認為，基於安全及保安，火警系統不能停用，防煙門亦不應長期打開。他曾就此事向上級查詢，獲告知此舉可能是為了方便維修工人經由走火通道出入，以避免誤觸警報。

此外，他多次目睹維修工人在外牆棚架上吸煙，構成極大的火災風險。雖然他曾多次就這些問題向管理層反映，但對方反應冷淡，完全未有採取任何跟進行動，令他感到非常失望，最終任職兩個星期後就選擇自行離職。

若系統正常運作傷亡或可減少

對於今次釀成多人傷亡的大火，黃先生表示極度痛心，並認為悲劇本有機會避免。他坦言，以他的專業判斷，「這件事根本不應該發生」。他推斷，如果大廈的火警警報系統當時能正常運作，及時發出警報，住戶便能提早疏散，又若自己仍在職，知道屋苑有很多老人家，定會立即採取措施，相信傷亡情況不會如此嚴重。他對屋苑管理層在消防安全上的疏忽，最終可能導致這場災難感到非常惋惜。

