大埔宏福苑五級火︱曾任法團顧問 民建聯黃碧嬌：無參與招標決策 離任後對維修工程不知情

政情
更新時間：17:24 2025-11-27 HKT
發佈時間：13:53 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑嚴重火災，外界其中一個關注點，落在拍板展開大維修的宏福苑業主立案法團。涉及逾3億元的工程，由上一屆業主立案法團通過，曾任法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌接受查詢時表示，於2024年9月法團換屆後已不是法團顧問，此後該屋苑的任何維修工程事務，她並不知情。

宏福苑五級火︱黃碧嬌稱招標由「招標妥」主導 無參與決策

黃碧嬌稱，2012年5月起，屋苑多次收到政府強制驗樓令後，她作為區議員兼該屋苑法團顧問，獲邀旁聽法團召開的招標事宜會議。她強調，整個維修招標程序由市建局「招標妥」計劃主導，「完全依照政府招標程序進行，並經業主大會通過，過程中沒有參與任何決策。」

她又指，對今次火災造成傷亡及居民損失感到極度悲痛，認為現階段最重要是專注於救援及善後工作。

黃碧嬌今日稍早時間向傳媒指，大維修已經由新一屆法團與顧問公司及承建商自行洽商，其在區內覆蓋範圍還有廣福邨，「我在屋苑進入維修階段，接的投訴也不多，因為大維修亦快完。」

