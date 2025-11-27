大埔宏福苑五級火︱曾任法團顧問 民建聯黃碧嬌：無參與招標決策 離任後對維修工程不知情

大埔宏福苑嚴重火災，外界其中一個關注點，落在拍板展開大維修的宏福苑業主立案法團。涉及逾3億元的工程，由上一屆業主立案法團通過，曾任法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌接受查詢時表示，於2024年9月法團換屆後已不是法團顧問，此後該屋苑的任何維修工程事務，她並不知情。

宏福苑五級火︱黃碧嬌稱招標由「招標妥」主導 無參與決策

黃碧嬌稱，2012年5月起，屋苑多次收到政府強制驗樓令後，她作為區議員兼該屋苑法團顧問，獲邀旁聽法團召開的招標事宜會議。她強調，整個維修招標程序由市建局「招標妥」計劃主導，「完全依照政府招標程序進行，並經業主大會通過，過程中沒有參與任何決策。」

她又指，對今次火災造成傷亡及居民損失感到極度悲痛，認為現階段最重要是專注於救援及善後工作。

相關新聞 :

大埔宏福苑五級火．直播｜增至最少44人死66傷 警拘3工程公司負責人涉「誤殺」

大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡

大埔宏福苑四級火｜穿「黃金戰衣」消防員昏迷送院全身熏黑 處長楊恩健到醫院了解

大埔宏福苑五級火｜李家超：即時安排巡查全港大型維修屋苑 檢視棚架及建築物料安全

大棋盤︱大埔宏福苑奪命火 政圈煞停選舉 商界暫緩推大抽獎

宏福苑五級火｜李兆基基金捐款3000萬緊急救援 信和撥2000萬元賑災 提供免費酒店住宿

黃碧嬌今日稍早時間向傳媒指，大維修已經由新一屆法團與顧問公司及承建商自行洽商，其在區內覆蓋範圍還有廣福邨，「我在屋苑進入維修階段，接的投訴也不多，因為大維修亦快完。」