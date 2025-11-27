為鼓勵市民投票，政府昨加碼推出一系列優惠及活動，包括12月6日及7日免費開放康文署泳池、科學館等，且毋須出示「心意謝卡」，即不會驗證是否已投票。商界亦要「落水」更深，除向員工提供半日假等便利措施，也要面向廣大投票選民大派優惠。由本港六大商會合辦的「共建未來．感謝有您」的商界同盟全城大抽獎活動，原定今早公布詳情，但由於大埔宏福苑發生奪命大火，昨晚決定取消記招。

宏福苑五級火︱社會一片哀傷 不宜進行選舉工程

宏福苑五級火釀成多人傷亡，包括一名消防人員不幸殉職。國家主席習近平昨晚對重大火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。他要求中央港澳辦、香港中聯辦支持特區政府全力救災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作。

特首李家超昨主持跨部門緊急會議應對，指示部門全力做好滅火救援救治工作，並啟動應急救援機制。

相關新聞 :

大埔宏福苑五級火．直播｜增至最少44人死66傷 警拘3工程公司負責人涉「誤殺」

大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡

大埔宏福苑四級火｜穿「黃金戰衣」消防員昏迷送院全身熏黑 處長楊恩健到醫院了解

宏福苑五級火︱多個政黨暫停選舉活動

悲劇當前，社會氣氛沉重，網民紛紛湧到消防處Facebook 悼念，留言區一片哀傷。縱然立法會選舉是頭等大事，但當社會發生重大悲劇，暫停選舉和拉票工作，既是展示團結和尊重，也是把焦點放在救援和善後工作，顧及公眾情緒。

民建聯昨晚率先煞停選舉工程，停止拉票，工聯會、經民聯等政黨及多名候選人之後陸續宣布暫停；由政府主辦的選舉論壇亦暫停舉行。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜立法會選舉延期？李家超：選舉重要但首要是救災 幾日後再決定

大埔宏福苑五級火｜李家超：即時安排巡查全港大型維修屋苑 檢視棚架及建築物料安全

大棋盤︱大埔宏福苑奪命火 政圈煞停選舉 商界暫緩推大抽獎

宏福苑五級火｜李兆基基金捐款3000萬緊急救援 信和撥2000萬元賑災 提供免費酒店住宿

宏福苑五級火︱候選人：繼續拉票活動只會釀成「公關災難」

有候選人表示，今次住宅火災嚴重程度非常罕見，不少居民痛失親人和家園，社會彌漫哀傷氣氛，實在不宜進何任何選舉工程，當務之急是集中精力和社會資源，進行救災救治工作。

他說外國若正值選舉期間，出現重大社會災難，候選人不同黨派也會叫停選舉工程，向社會釋出團結一致的訊息，並向遇難者及其家屬表達尊重和支持；若繼續拉票活動，不但有欠尊重，也會被質疑借事故謀取政治利益，只會釀成「公關災難」。

因應奪命大火，多個機構昨晚亦宣布取消新聞發布會或活動，例如原定於今日舉辦的「閃爍尖東耀香江2025」亮燈儀式將取消；活水公園《李小龍徑》命名典禮亦告取消。

大火昨晚仍未撲滅，除了政府動員救災，民間亦一呼百應支援居民，有學校安置近400疏散居民，也有酒店提供客房予居民安頓，展示港人團結一面。

聶風