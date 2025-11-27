Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜李家超：即時安排巡查全港大型維修屋苑 檢視棚架及建築物料安全

社會
更新時間：13:17 2025-11-27 HKT
發佈時間：13:17 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑昨日發生五級火，導致嚴重死傷。特首李家超於社交平台表示，今早召開了跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進大埔火災的應對工作，並聽取全體司局長匯報其範疇下的跟進工作和最新進展。

宏福苑五級火︱特首：盡快為受影響人士安排提供財政援助

他指，政府將繼續全力撲滅火災、救援被困居民及治理傷者，同時全力展開善後支援，為死者家屬、傷者及受影響居民提供援助。政府會全力為受影響家庭提供臨時住宿，並已安排足夠社工，為各個受影響家庭及有需要人士提供適切支援，並會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。

宏福苑五級火︱向所有前線人員致謝

是次宏福苑由於正進行大維修，外牆的棚架、棚網物料被質疑未能阻燃。李家超表明，政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

李家超向所有不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝。「有消防員不幸殉職，是我們巨大損失，政府將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，並提供一切所需協助。」

李家超形容，火災無情，「讓我們體會到生命無常。我們正經歷這場集體傷痛，在這艱難時刻，我們更須堅強面對，共渡時艱。」政府將竭盡所能提供支援和協助，社會各界亦展示無私的互助精神，無論是義載接送還是捐贈，處處彰顯人性的光輝。政府會與所有香港人團結一致，眾志成城，深信我們必定能夠攜手渡過難關。

另一方面，李家超及多位政府官員的社交平台中，已移除頭像，以示哀悼。

