大埔宏福苑五級火｜曾巡查工程16次提3宗檢控 勞工處 : 資料顯示棚網阻燃效能符合認可標準

大埔宏福苑火災造成多人死傷，慘劇元兇疑涉外牆的棚架、棚網物料未能阻燃。網上流傳，有市民去年曾發信勞工處反映，憂慮棚網消防安全，獲回覆「棚網發生火災的風險相對為低」。勞工處今日( 27日 )回覆本網查詢時表示，勞工處自2024年7月起，多次就宏福苑維修工程作出工作安全巡查，至2025年11月期間，對宏福苑工程共進行了16次巡查工作，核查地盤的安全措施，包括查看宏福苑棚架上鋪設保護幕(俗稱「棚網」)產品質量證書是否符合勞工處要求，並按風險為本的原則，多次以書面警告方式提醒承建商須採取適當的防火措施。

已向承建商發出6張敦促改善通知書和作出3宗檢控

勞工處在上述巡查行動中曾發現工程有不安全高處工作情況，已向相關承建商發出6張敦促改善通知書和作出3宗檢控。勞工處最近一次巡查於11月20日進行，並於巡查後再次書面提醒承建商採取適當防火措施的必要性。

指「棚網發生火災風險相對低」捱批 勞工處認內容欠清晰引致誤會

勞工處去年9月曾收到市民有關維修工程事宜的投訴電郵，當中包括棚網等問題。勞工處於同年10月4日回覆查詢人電郵中說明設置棚網的主要作用是限制物件墮下範圍，並曾提及「...根據現時勞工處所執行適用於建築地盤的安全條例中，並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準。」勞工處隨即收到另一名市民對該處回覆電郵的投訴，認為就棚網的回覆內容不正確。經過跟進相關事項後，勞工處認為10月4日的回覆有關棚網阻燃性的內容欠清晰，引致誤會，因此於12月4日書面回覆投訴人，清晰表示勞工處的安全巡查工作一直有跟進棚架上設置棚網事宜，並澄清該處職員在巡查中檢視了該棚網的產品質量證書，資料顯示棚網的阻燃效能符合《竹棚守則》所載的認可標準。

資料顯示棚網的阻燃效能符合《竹棚守則》所載認可標準

勞工處強調，於去年10月4日回覆查詢人的電郵中提及相關棚網發生火災的風險相對為低，指的是工程不涉及在建築物外部施行如燒焊等熱工序，並不意味著火災風險會被忽略。回覆中已清晰說明勞工處已提醒有關承建商須做好地盤內的防火措施以防止火災發生。

有網民發現，去年10月已有人在facebook群組「宏福苑居民交流群組」，公開向勞工處查詢圍網防火性能的信件。處方當時回覆：「保護幕作用是限制物件墮下範圍，保護人們免受墮下的物料、工具和廢料擊中。而根據現時勞工處所執行適用於建築地盤的安全條例中，並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準。此外，根據本處人員對該地盤視察所得，該維修工程並不需要在竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品等等，而地盤內亦有提供合適的滅火設施。因此，棚網發生火災的風險相對為低」。該回覆下款為「勞工處處長（林秀青代行），翻查政府電話簿，林秀青現為勞工處職業安全及健康部分區職業安全主任。