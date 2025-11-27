大埔宏福苑五級火｜廉署成立專案小組 就大維修工程懷疑涉及貪污展開調查

大埔宏福苑五級火至今造成最少55人死亡，包括1名消防員殉職。廉政公署今日（27日）成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

廉政公署向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。由於事件涉及重大公眾利益，廉署今日成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

消防搜救時發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布等疑未符合防火標準，亦發現一座未被波及的大廈，每層電梯大堂窗外都被發泡膠封閉，不排除發泡膠令火勢迅速蔓延。警方拘捕涉事工程公司的兩名董事和一名工程顧問（52至68歲），他們因嚴重疏忽導致重大傷亡，涉嫌「誤殺」被捕。