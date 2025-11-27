大埔宏福苑五級火．附圖｜承建商通告標明用發泡膠封窗 以防碎石擊中窗戶 疑成火勢加速元兇

大埔宏福苑發生五級大火。昨日（26日）下午約2時52分，宏昌閣發生火警，火勢數分鐘内迅速蔓延至整棟大廈，及後火舌更伸延至其它6棟大樓。及至昨晚，火勢仍未受控，現場火柱擎天，爆炸聲不斷，遠至馬鞍山亦見濃煙，警方須不斷擴大封鎖線。多名居民在消防員及救護員的協助下，疏散到安全位置，但仍有多人失聯。截至今早8時，累計死亡人數44人，62人送院，更有消防員因此殉職。

保安局局長鄧炳強，以及消防處處長楊恩健於深夜表示，消防人員在發現涉事大廈多個單位的玻璃窗貼上發泡膠板，每層電梯大堂窗外亦都被發泡膠封閉，極易燃燒並助長火勢擴散，屬可疑之處。警方今早（27日）拘捕涉事工程公司的兩名董事和一名工程顧問，因嚴重疏忽導致重大傷亡，涉嫌「誤殺」被捕。

宏福苑五級火︱「宏業」標明會以發泡膠板防止碎沙石擊中玻璃窗

翻查大廈維修承建商「宏業建築工程有限公司」資料，公司曾向居民介紹工程細節，當中圖片標示出玻璃窗「保護措施」為貼上發泡膠板。

「宏業」亦曾於去年10月發表通告，指於「外牆打鑿工程」中，會使用 Foam Board （發泡膠板）完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護，以免於工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。

除了用上發泡膠，該通告中亦表示，工程展開前，會於棚架之工作台加設帆布，於棚網位置及鋪設木板；在打鑿外牆期間，會再臨時外加木板或中空板遮窗，並於完成後隨即拆除。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜警查發泡膠封窗是否重災原因 承建商曾稱防石塊擊窗