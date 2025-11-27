Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火．附圖｜承建商通告標明用發泡膠封窗 以防碎石擊中窗戶 疑成火勢加速元兇

社會
更新時間：12:16 2025-11-27 HKT
發佈時間：12:16 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑發生五級大火。昨日（26日）下午約2時52分，宏昌閣發生火警，火勢數分鐘内迅速蔓延至整棟大廈，及後火舌更伸延至其它6棟大樓。及至昨晚，火勢仍未受控，現場火柱擎天，爆炸聲不斷，遠至馬鞍山亦見濃煙，警方須不斷擴大封鎖線。多名居民在消防員及救護員的協助下，疏散到安全位置，但仍有多人失聯。截至今早8時，累計死亡人數44人，62人送院，更有消防員因此殉職。

保安局局長鄧炳強，以及消防處處長楊恩健於深夜表示，消防人員在發現涉事大廈多個單位的玻璃窗貼上發泡膠板，每層電梯大堂窗外亦都被發泡膠封閉，極易燃燒並助長火勢擴散，屬可疑之處。警方今早（27日）拘捕涉事工程公司的兩名董事和一名工程顧問，因嚴重疏忽導致重大傷亡，涉嫌「誤殺」被捕。

宏福苑五級火︱「宏業」標明會以發泡膠板防止碎沙石擊中玻璃窗

翻查大廈維修承建商「宏業建築工程有限公司」資料，公司曾向居民介紹工程細節，當中圖片標示出玻璃窗「保護措施」為貼上發泡膠板。

「宏業」亦曾於去年10月發表通告，指於「外牆打鑿工程」中，會使用 Foam Board （發泡膠板）完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護，以免於工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。

除了用上發泡膠，該通告中亦表示，工程展開前，會於棚架之工作台加設帆布，於棚網位置及鋪設木板；在打鑿外牆期間，會再臨時外加木板或中空板遮窗，並於完成後隨即拆除。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜警查發泡膠封窗是否重災原因  承建商曾稱防石塊擊窗

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
23分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前