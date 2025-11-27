宏福苑五級火｜各界送暖措施一覽 李兆基基金捐款3000萬緊急救援 信和撥2000萬賑災

大埔宏福苑發生五級火，造成多人傷亡，多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援，《星島頭條》整理各界送暖措施。其中恒基兆業地產集團表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置，「我們對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。」

信和及黃廷方慈善基金撥款2000萬

信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重，向受影響居民致以最深切慰問。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2000萬港元支援賑災，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。

因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日下午集團義工同事亦前往聖公會救主堂社會服務中心大埔，為市民送上餐盒和熱湯。

李嘉誠基金撥3000萬設援助金 額外撥5000萬作後續支援

李嘉誠基金會宣布，為支援大埔宏福苑火災的受災民眾，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，並預留5,000萬港元用於後續復元援助。基金會指，創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，並對英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝，旗下「紀律部隊專項基金」將另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。

緊急資助申請將優先考慮能提供直接援助的計劃，合資格機構可於今日下午1時後透過慈山寺網站提交。

公益金撥5000萬成立基金 百萬行善款全支援災民

另外，香港公益金表示對事件深感哀痛，並向死者家屬及傷者致以深切慰問，並宣布撥款5000萬元成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」，為受火災影響的家庭及人士提供緊急經濟援助。公益金同時宣布，本周日（11月30日）舉行之公益金港島、九龍區百萬行 - 中九龍繞道（油麻地段），所籌得的善款，將全數撥入「公益金及時雨大埔火災援助基金」，用以支援今次受火災影響的家庭及個人。

小米基金會將捐出1000萬。雷軍微博截圖

小米捐贈1000萬 雷軍祈願受災同胞早日渡過難關

小米（01810）創始人雷軍在社交媒體發文表示，香港小米基金會捐贈1,000萬元，緊急馳援大埔火災救援。

雷軍發文指，祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。

香港小米基金會緊急馳援1,000萬元，用於受災居民的醫療救援、緊急安置、過渡期生活救援等。此外，基金會將持續關注受災救援情況，與社會各界攜手，幫助受災同胞早日渡過難關，重返正常生活。

香港福建社團聯會捐款1000萬元 支援災民

香港福建社團聯會展開一系列支援行動，協助受影響居民渡過難關。福建聯會發起專項捐款行動，將捐款1000萬元支援災民，並呼籲會員及社會各界慷慨解囊，為受火災影響的居民提供經濟援助，所籌得的款項將由特區政府統籌分配。火災發生後，福建聯會亦立即與特區政府民政及青年事務局、保安局等部門聯繫，發函表達全力配合救災善後工作的意願。聯會將根據政府指引，協助統籌資源，為災民提供必要支援，共同維護社區穩定。

福建聯會主席施清流表示，聯會將持續關注災情發展，並與特區政府及社會各界緊密合作，發揮閩籍鄉親團結互助的精神，為受影響居民提供力所能及的支援。聯會感謝各屬會及社會人士的積極響應，並呼籲更多力量加入援助行列，共同幫助災民走出困境。

邵氏基金會損助2000萬元支援災民

邵氏基金會深切哀悼遇難同胞，向遇難者家屬及受傷民眾致以最誠摯的慰問。向全力救援的消防警務及相關工作人員致以崇高敬意。

為助力救災安置工作，緩解災民燃眉之急，基金會決定捐贈2000萬港幣，用於受災群眾緊急生活保障、醫療救助、臨時安置及災後重建等。

Lenovo 聯想香港捐款1,000萬港元

Lenovo 聯想香港向大埔宏福苑五級火災事件捐款1,000萬元，用於受災居民的緊急救援、生活物資補給、醫療救助及後續善後工作。

Lenovo 聯想香港對事件深切關注，對受災居民及家庭致以深切慰問，並對全力投入救援工作的消防及救護人員，以及所有迅速響應的前線救援團隊，表達崇高敬意與由衷感謝。他們在危難時刻展現的專業精神與無私付出，為社區帶來重要支持。政府的全力救災、香港各界的一呼百應，正匯聚更大能量合力應對。

Lenovo 聯想香港已動員集團義工積極參與支援工作，並將與相關部門緊密跟進，探討以科技方案協助救援及善後工作，與香港市民同心同行，全力救災。

方樹福堂基金聯同方潤華基金損出500萬

協成行旗下方樹福堂基金聯同方潤華基金宣布，將撥款共計港幣500萬元，為宏福苑居民提供經濟援助。相關款項將交由合作慈善機構統籌發放。基金主席兼協成行發展有限公司董事總經理方文雄先生表示，期望能透過這份心意，為居民提供及時的支持，緩解眼前的困難，與大家攜手共渡難關。

「樂施毅行者2025」活動取消。樂施會FB

樂施毅行者取消 捐款全數撥予支援居民

此外，樂施會對事件深感痛心，並向死者的家屬及傷者致以最深切慰問，並宣布取消原定於11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。樂施會已啟動緊急支援機制，並決定將「樂施毅行者2025」所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。



樂施會指，有關「樂施毅行者2025」的後續安排，將會盡快公布。會方向各位參加者、義工、合作夥伴及支持者深表歉意，並衷心感謝諒解。

善導會發緊急網上籌款

大埔宏福苑五級火警事故導致多人傷亡，為協助受影響家庭渡過難關，善導會亦發起緊急網上籌款，以提供一系列緊急服務即時支援受影響人士，共渡時艱。

麥當勞大埔區3間分店提供免費食物予災民

由今日（27日）起至星期六，3 間24小時營業大埔區麥當勞（大埔墟，太和及昌運）會繼續為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，麥當勞團隊亦將會在未來幾天繼續為各中心送上食物。

新界鄉議局捐款100萬元支援火災居民

新界鄉議局表示，對大埔宏福苑五級大火導致重大人員傷亡深感悲痛，對事故中不幸離世的居民及英勇殉職的消防員表示沉痛哀悼，並向所有傷者及受影響家屬致以誠摯慰問。

新界鄉議局指，這場火災為多個家庭帶來難以彌補的傷痛，呼籲社會各界齊心協力，為受災居民提供支援，共渡難關。新界鄉議局決定緊急撥款100萬港元支援受災居民。同時，將透過新界27鄉鄉事委員會發起募捐行動，並積極配合特區政府相關部門，持續支持災後重建，與社區同行，共克時艱。

中總捐款100萬元 支援火災受影響人士

香港中華總商會對大埔宏福苑發生嚴重火災，造成重大傷亡深感哀痛，將捐款港幣100萬元，支援受火災影響人士。中總會長蔡冠深對今次意外造成重大傷亡深表難過，向不幸遇難者、傷者及家屬致以深切慰問，並向在火場中英勇奮戰的消防員、參與救援工作的紀律部隊、救護人員致以崇高敬意，感謝他們守護市民生命安全，對在救援中不幸殉職的消防員致以最誠摯的哀悼與敬意。

中總將積極動員會董、各委員會、會員企業伸出援手，呼籲出錢出力，與受災居民共渡難關。