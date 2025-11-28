大埔宏福苑五級火｜港鐵捐出1000萬元 向每名災民發放2000元增值額八達通

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成重大人員傷亡。港鐵對事件表示極度哀痛，對火警中離世、受傷，以及痛失家園和至親的人士，致以深切慰問，並公布捐出1,000萬元，為受火災影響的居民提供即時和後續的援助，配合政府緊急支援及募捐工作組安排，盡快向每名受火災影響的居民，透過八達通公司捐出已備2,000元增值額的八達通卡，以便他們作公共交通出行及其他日常用途，以紓燃眉之急。

大埔墟站設支援站 助補領八達通

港鐵已於昨日（27日）下午起在東鐵綫大埔墟站設立支援站， 為遺失或損毁樂悠咭、「殘疾人士身份」八達通或「學生身份」個人八達通的居民，辦理特快補領登記，並爭取在翌日發出新咭。港鐵亦透過大埔民政事務處，在多個臨時庇護中心發放辦理補領登記相關證件的資訊。

金澤培：冀透過捐款和應急支援服務略盡綿力

位於大埔墟站的支援站，亦免費借出流動充電器，供有需要的人士使用， 支援站於早上7時至晚上11時運作。港鐵會密切留意居民需要，調整支援站的服務，為社區提供協作。港鐵「鐵路人鐵路心」義工隊亦隨時候命， 協助支援站的服務。

港鐵亦自周三晚起因應大埔區內的交通情況，加強東鐵綫相關路段當日傍晚，以及早上及晚間繁忙時段的列車班次，以疏導客流。港鐵會密切留意大埔區附近的交通需要，調整車務運作，配合乘客需要，同時於相關車站加強人手協助乘客。大埔區內的港鐵巴士路綫亦會加密班次接載居民。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，公司對於宏福苑大火造成的重大傷亡，包括消防人員執行職務時殉職，表示深切哀悼，並對前綫消防和救援人員不分晝夜展開搜救工作致以崇高敬意。港鐵除了在車務運作上配合大埔區的交通需要，亦冀望透過捐款和應急支援服務，略盡綿力，助受影響的居民解決逼切的需要，攜手渡過難關。

就受火災影響的員工及其家屬，港鐵已即時啓動支援機制，提供情緒及經濟支援及輔導服務。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜港鐵 : 為遺失或損毁樂悠咭或殘疾人士八達通居民 辦理特快補領登記

各界送暖措施一覽｜香港各界扶貧促進會聯同星島慈善基金募捐 李兆基基金捐款3000萬 新地、信和捐2000萬