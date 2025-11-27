Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜馬會透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億元援助 向死者家屬發放15萬緊急援助金

社會
更新時間：18:48 2025-11-27 HKT
發佈時間：18:48 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑發生五級火，大火至今造成最少55人死亡，包括一名殉職消防員，逾70人受傷，數以千計居民喪失家園。香港賽馬會今日( 27日 )宣布，將透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億港元的援助，包括向家屬發放每名死者15萬港元緊急援助金、傷勢嚴重的災民各獲發放10萬港元作緊急援助等，以解傷者及死者家屬的燃眉之急，並將會經社會福利署及非政府組織發放。這是馬會首批援助，未來將提供更多支援。 

馬會對日前在大埔宏福苑發生的悲劇性大火深感悲痛，謹此向傷者及死者家屬表達深切慰問。 為應對這次事故，馬會從昨晚( 26日 )到現在一直與特區政府相關部門保持緊密聯繫，致力協助受災市民。

緊急援助金包括： 

  • 向家屬發放每名死者15萬港元緊急援助金 
  • 傷勢嚴重的災民各獲發放10萬港元作緊急援助 
  • 受傷而情況穩定的傷者各獲發放5萬港元作緊急援助 
  • 獲政府安排搬遷至暫住居所的家庭，如過渡性房屋、簡約公屋及青年宿舍，或自行安排搬遷的家庭：其中1至2人家庭最高可獲發放10,000港元援助；3人或以上家庭最高可獲發放15,000港元援助 
  • 提供資助予過渡性房屋、簡約公屋的營運機構購置家俱，讓受影響家庭能即時入住：其中1至2人單位資助18,000港元；3人或以上單位可獲資助20,000港元 

除了提供緊急援助金外，香港賽馬會慈善信託基金會與政府相關部門及非政府組織緊密合作，為傷者及死者家屬等有需要人士，在未來一至三個月提供援助，包括： 

  • 過渡性房屋 
  • 食物援助 
  • 喪親及情緒支援 
  • 教育支援 
  • 照顧者支援 
  • 透過「賽馬會藥健同心藥物支援網絡」下的社區藥房派發應急藥物 

馬會正密切留意事態的發展。 

香港賽馬會於2010年成立「賽馬會緊急援助基金」的目的，是為了以更具效率及彈性的 模式處理緊急危難個案，迅速向受天災、意外、疫症等突發情況影響的有需要人士伸出 援手，更適切地回應社會的需要。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前