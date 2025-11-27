大埔宏福苑五級火｜馬會透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億元援助 向死者家屬發放15萬緊急援助金

大埔宏福苑發生五級火，大火至今造成最少55人死亡，包括一名殉職消防員，逾70人受傷，數以千計居民喪失家園。香港賽馬會今日( 27日 )宣布，將透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億港元的援助，包括向家屬發放每名死者15萬港元緊急援助金、傷勢嚴重的災民各獲發放10萬港元作緊急援助等，以解傷者及死者家屬的燃眉之急，並將會經社會福利署及非政府組織發放。這是馬會首批援助，未來將提供更多支援。

馬會對日前在大埔宏福苑發生的悲劇性大火深感悲痛，謹此向傷者及死者家屬表達深切慰問。 為應對這次事故，馬會從昨晚( 26日 )到現在一直與特區政府相關部門保持緊密聯繫，致力協助受災市民。

緊急援助金包括：

向家屬發放每名死者15萬港元緊急援助金

傷勢嚴重的災民各獲發放10萬港元作緊急援助

受傷而情況穩定的傷者各獲發放5萬港元作緊急援助

獲政府安排搬遷至暫住居所的家庭，如過渡性房屋、簡約公屋及青年宿舍，或自行安排搬遷的家庭：其中1至2人家庭最高可獲發放10,000港元援助；3人或以上家庭最高可獲發放15,000港元援助

提供資助予過渡性房屋、簡約公屋的營運機構購置家俱，讓受影響家庭能即時入住：其中1至2人單位資助18,000港元；3人或以上單位可獲資助20,000港元

除了提供緊急援助金外，香港賽馬會慈善信託基金會與政府相關部門及非政府組織緊密合作，為傷者及死者家屬等有需要人士，在未來一至三個月提供援助，包括：

過渡性房屋

食物援助

喪親及情緒支援

教育支援

照顧者支援

透過「賽馬會藥健同心藥物支援網絡」下的社區藥房派發應急藥物

馬會正密切留意事態的發展。

香港賽馬會於2010年成立「賽馬會緊急援助基金」的目的，是為了以更具效率及彈性的 模式處理緊急危難個案，迅速向受天災、意外、疫症等突發情況影響的有需要人士伸出 援手，更適切地回應社會的需要。