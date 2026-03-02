Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢

更新時間：21:40 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:19 2026-03-02 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動。1日，特朗普透過社交平台表示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已經身亡。特朗普今天回華盛頓後說，伊朗新領導層希望與他對話，他也同意與伊朗方面對話。

行動代號「史詩怒火」

3月2日消息：

22：20

以軍擊斃真主黨情報總部負責人

以色列部隊打擊黎巴嫩全境多個真主黨目標，並表示在首都貝魯特的一次夜間空襲中，擊斃了真主黨情報總部負責人馬克萊德（Hussein Makled）。以軍指出，馬克萊德負責收集有關以軍的情報，並與真主黨高級指揮官協調策劃針對以色列的攻擊。

21:55

美軍已在伊朗建立局部空中優勢

美國軍中高級將領參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在記者會上表示，美軍已取得對伊朗的空中優勢。他表示，這一空中優勢能加強對美軍的保護，使他們繼續在伊朗上空開展行動。

21:40

伊朗最高領袖哈梅內伊的妻子傷重不治。

21：10

赫格塞斯：戰爭不是我們挑起

美國國防部長赫格塞斯會見傳媒，表示在特朗普的直接命令下，對伊朗實施了史上最具殺傷力、最複雜、最精準的空中行動。他說：「戰爭並非我們挑起的，但在特朗普的領導下，我們正在結束這場戰爭。」

他表示，伊朗用常規武器指着美國的腦袋，試圖用謊言獲得核武，「像伊朗這樣的政權不應該擁有核武，這是常識，而特朗普有膽量來執行這項原則」。他稱此次「並非所謂的政權更迭戰爭」，但伊朗政權「確實已經改變，世界也因此受益」。

他指伊朗去年遭美國「午夜鐵鎚行動」打擊核設施後，一直拒絕「和平且理智」的談判補充導彈庫存來重啟核計劃。他強調「特朗普總統不會上當」。

21：45

美方宣布伊朗襲擊致4美軍喪生

美國軍方宣布，第4名美軍士兵在伊朗「首次」攻擊中受傷後不治身亡。

此前科威特的一場襲擊中有3名美軍士兵身亡，據一位美國官員和一位知情人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，第4名士兵也是在同一場襲擊中受傷。

美國中央司令部在其官方社交媒體帳號X上發布消息稱：「截至美國東部時間3月2日上午7:30（香港晚上8:30），已有4名美軍士兵在戰鬥中陣亡。第4名士兵在伊朗的首次襲擊中身負重傷，最終因傷勢過重不治。」

較早前，伊朗聲稱截至第8波回擊，美軍有約560人喪生。

20：45

王毅：支持伊方捍衛主權安全

中共中央政治局委員、外交部長王毅2日應約與伊朗外長阿拉格齊通電話。

阿拉格齊通報了地區局勢最新情況，表示美國第二次在伊美談判期間對伊發動戰爭。雙方本次談判已取得積極進展，但美方的行為違反所有國際法，踩踏了伊方紅線。伊方別無選擇，必須全力自衛。中方公開表達了公道正義立場，希望繼續為避免地區緊張局勢升級發揮積極作用。

王毅重申了中方對當前伊朗形勢的原則立場，表示中方珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。

王毅表示，中方已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區。相信伊方在當前嚴峻複雜局面下，能夠保持國家社會穩定，重視鄰國合理關切，維護在伊中國公民和機構安全。阿拉格齊表示伊方願全力保障中方人員和機構的安全。

19：24

革命衛隊導彈擊中以總理辦公室

伊朗聲稱使用「海巴爾」（Kheibar）彈道導彈襲擊了「猶太復國主義政權的犯罪總理辦公室」，意指以色列總理辦公室。聲明稱這是「第十波」導彈攻擊的一部分。並表示以色列總理內塔尼亞胡「命運尚不明朗」。

19：10

美軍確認3架戰機於科威特墜毀，相個是科威特友軍防空部隊誤擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則聲稱軍機是由他們擊落。

15：50

美以襲擊殺害伊朗最高領導人 中國外交部：堅決反對強烈譴責
外交部發言人毛寧在3月2日例行記者會上，回應日媒記者提問時表示，襲擊並且殺害伊朗最高領導人嚴重侵犯伊朗的主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則。中方對此予以堅決反對和強烈譴責。中方敦促立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定。

15：10

中國外交部指，有一名中國公民在伊朗德黑蘭死亡。

13：37

黎巴嫩多地遭以軍空襲，已致多人死傷。據央視新聞，黎巴嫩首都貝魯特和南部地區當地時間2日遭到以色列國防軍空襲，已造成至少15人死亡，60多人受傷。以色列軍方2日表示，已對黎巴嫩發動更多攻擊。

13：44

新華社引述科威特傳媒，一架美國戰機在科威特墜毀。

12：46

美國總統特朗普表示，他已有3個「非常好的人選」來領導伊朗，但目前不會透露這3人身份。

12：23

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼當地時間3月2日表示，不會與美國進行談判。

12：30

土耳其阿納多盧通訊社等媒體報道，被指已於1日被殺的伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad），其親信指消息不確，目前仍能與內賈德聯絡。

12:20

美眾院投票：總統軍事行動須先獲國會批准。據ABC新聞，美國眾議院預計將於周四就一項戰爭權力決議進行投票，該決議要求總統在採取任何進一步軍事行動前必須獲得國會的批准。

11：02

伊朗外交部長阿拉格齊：伊朗新的最高領袖可能一兩天內選出。

10：47

以軍總參謀長批准進一步作戰計劃

以色列國防軍2日發表聲明稱，在黎巴嫩真主黨向以色列發射火箭彈後，以軍進行了形勢評估，以軍總參謀長扎米爾已批准以軍進一步作戰計劃。以軍聲明稱，扎米爾指示以軍「做好持續開展進攻和防禦的準備」。聲明沒有說明進一步作戰計劃的細節。聲明還就黎真主黨向以色列發射火箭彈一事表示，以軍已為此類情況做好準備，「任何威脅我們安全的敵人都將付出沉重代價」。

10：46

塞浦路斯境內的英軍基地遭疑似無人機襲擊
據天空新聞，英國國防部稱，塞浦路斯境內的英軍基地遭疑似無人機襲擊。

10：00

英法德稱可能對伊朗採取「必要且相稱的防禦行動」
英國、法國和德國領導人1日晚發表聯合聲明稱，可能對伊朗採取「必要且相稱的防禦行動」，以摧毀其發射導彈和無人機的能力。聲明說，三國已同意就此與美國以及受襲地區盟友合作，將採取「必要措施」捍衛本國及盟友利益。

09：50

聯合海上信息中心將霍爾木茲海峽威脅級別升至最高
聯合海上信息中心（JMIC）已將霍爾木茲海峽的威脅級別上調至最高級別，並表示在過去24小時內已有三艘油輪遭到襲擊。該機構稱，雖然尚未正式宣布在法律上封閉霍爾木茲海峽，但目前的作業環境顯示該地區存在襲擊風險。過去24小時內，約有110艘船隻通過該海峽，而歷史平均水平為138艘。

09：48

以軍空襲黎巴嫩多地

以色列國防軍稱，已開始對包括貝魯特南郊在內的黎巴嫩各處真主黨目標實施打擊。此前，黎巴嫩真主黨發表聲明，承認對以色列發射「導彈和無人機」，稱其打擊了以色列北部海法附近一處導彈防禦基地，以報復伊朗最高領袖哈梅內伊在美國和以色列的空襲中遇害。以軍稱攔截了來自黎巴嫩的火箭彈。

09：25

澳洲政府升級旅行安全警告，敦促澳洲公民不要前往卡塔爾和阿聯酋。

09：12

全球航運巨頭暫停通過霍爾木茲海峽的航運
據央視新聞，當地時間3月1日，全球最大的航運公司之一丹麥馬士基已暫停通過霍爾木茲海峽的航運。霍爾木茲海峽是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾、阿聯酋等中東產油國的原油出口必經之路，通過這一海峽運輸的石油和液化天然氣佔全球總量大約五分之一。

08：57

外媒：伊朗安全部門負責人再次推動與美國恢復談判
據華爾街日報，阿拉伯和美國官員們表示，在美國和以色列的打擊導致這些談判中止幾小時後，伊朗安全部門高官拉里賈尼再次推動與華盛頓方面恢復核談判。此次接觸是通過阿曼調解人進行的，證實了在該國領袖哈梅內伊周六身亡後，身為伊朗最高國家安全委員會秘書的拉里賈尼地位有所上升。在與以色列和美國的衝突期間，拉里賈尼負責監督伊朗的安全和軍事事務，以及德黑蘭方面為尋求戰爭出路所做的努力，不過他並非哈梅內伊去世後成立的負責治理國家的三人執政小組成員。

08：49

以軍大規模空襲伊朗首都
當地時間3月2日凌晨，以軍稱繼續對伊朗首都德黑蘭各地目標實施大規模空襲。德黑蘭多地傳出爆炸聲。

08：30

美國總統特朗普說，伊朗新領導層希望與他對話，他也同意與伊朗方面對話。

08：24

美以對伊朗發動軍事打擊後 美多個城市加強安保
據央視新聞，在美以對伊朗發動軍事打擊後，紐約、洛杉磯和鳳凰城等美國主要城市已加強重點區域的執法巡邏力度，包括宗教場所及社區活動區域。當地官員表示，目前尚未發現針對上述城市的可信威脅，各地執法部門正與州及聯邦機構保持協調，密切監控局勢發展。紐約警察局在社交平台上表示，已加強對文化機構、外交場所及其他相關敏感地點的巡邏。鳳凰城警方稱，正與社區領袖保持溝通，以便在出現潛在威脅時迅速作出響應。洛杉磯市長凱倫·巴斯在聲明中表示，理解居民的擔憂，並呼籲市民以和平方式表達意見。隨著局勢升級，洛杉磯已有民眾走上街頭舉行抗議活動。

08：22

特朗普已返回華盛頓。周末結束，美國總統特朗普於美東時間周日下午6點54分（香港時間周一早上7點54分）從「海軍陸戰隊一號」直升機上下來，他在白宮玫瑰園檢閱了一座雕像，並未回應有關伊朗問題的提問。

08：14

以色列戰機對伊朗首都德黑蘭發動了猛烈轟炸。

06：10

英國首相施紀賢表示，他已同意美國的請求，允許美軍使用英國軍事基地對伊朗進行防禦性打擊。施紀賢說：「我們決定接受這一請求，以防止伊朗向該地區發射導彈，殺害無辜平民，危及英國公民生命，並打擊未參與衝突的國家。」

05：30

美國總統特朗普表示，針對伊朗的軍事行動可能持續長達四周。行動結束前不排除再有美軍傷亡。

04：50

伊朗媒體報道，伊朗首都德黑蘭郊區的一座警察局遭到攻擊，造成人員傷亡，具體死亡人數尚不清楚，有人被困在被摧毀建築的廢墟下。

04：48

半島電視台報道，耶路撒冷西部上空傳出連串爆炸聲，有一枚伊朗火箭擊中耶路撒冷。以色列軍方表示，偵測到伊朗向以色列領土發射導彈後，耶路撒冷西部上空在空襲警報響起後傳出多次巨響。軍方指：「不久前，軍方識別到伊朗向以色列國境發射的導彈，防空系統正運作以攔截威脅。」

02：45

伊朗首都德黑蘭再度傳出兩次強烈爆炸，市中心多個住宅區感受到震動，不少住戶的窗戶搖晃。爆炸發生時間與國營電視台先前報稱遭到襲擊的時間相近，但目前尚未有官方說明具體目標或爆炸成因。

02：20

英國國防部表示，皇家空軍一架颱風戰機於周日擊落了一架飛往卡塔爾的伊朗無人機。這是自美以聯合空襲伊朗以來，英國軍方首次直接參與行動。

02：06

據伊朗國營電視台報道，位於德黑蘭的國家電視台發生一連串爆炸，電視台建築遭到攻擊，但節目並未因此中斷。伊朗媒體稱，技術人員仍在評估受損情況。

01：55

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過國營媒體伊朗通訊社 IRNA表示，三艘來自美國及英國的油輪遭飛彈擊中，目前正起火燃燒。

01：30

美國總統特朗普在社交平台Truth Social發文表示，美軍已「摧毀並擊沉」9艘伊朗海軍艦艇，其中部分為相對大型且重要的艦隻。特朗普說：「我們正在追擊剩餘的艦隻——它們很快也將沉入海底。在另一輪攻擊中，我們幾乎摧毀了他們的海軍總部。除此之外，他們的海軍表現仍然很好！」

3月1日消息：

23：40

美國中央司令部稱，美軍在周六擊沉了一艘賈馬蘭級輕型護衛艦，指該艦目前正在阿曼灣查赫巴哈爾碼頭附近沉沒。

23：20

以色列軍方稱對德黑蘭發動新一輪攻擊。軍方稱，部隊已開始對伊朗首都德黑蘭進行新一輪空襲。

23：19
美軍中央司令部（Centcom）否認「林肯號航空母艦」遭擊中，表示導彈「甚至未有接近」該艦，並強調「林肯號」目前仍持續出動戰機，支援其打擊伊朗威脅的軍事行動。

23：00
美國中央司令部發表聲明稱，三名美軍士兵在對伊朗的軍事行動中陣亡，另有五名美軍士兵受重傷。

22：38
伊朗外長表示，新的最高領袖可能在一兩天內選出，政權更迭是不可能的。此外，伊朗在目前階段沒有關閉霍爾木茲海峽的意圖，也沒有計劃干擾那里的航行。

22：13
當地時間3月1日下午，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部發布7號公告。公告稱，美軍航母「林肯號」遭到伊朗四枚彈道導彈襲擊。

22：00
美軍首次在實戰使用一款秘密武器，名為「盧卡斯」（LUCAS）自殺式無人機。
21：43
新華社報道，伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）遇襲身亡。以色列公共電視台Kan11頻道引述以色列消息人士稱，伊朗前總統內賈德於2月28日在以色列空襲中身亡。另據伊朗勞動新聞通訊社（ILNA）消息，內賈德住所遭襲，內賈德本人和保鏢均遇害。

目前尚無伊朗或以色列官方確認此消息。

內賈德於2005年至2013年擔任伊朗總統，是著名的強硬保守派，以「反美戰士」著稱，任內堅定推進伊朗核計劃。

21：37
阿聯酋國防部稱，伊朗對阿聯酋發動的導彈和無人機襲擊，已造成3人死亡，另有58人受傷。

21：14
外交部指，有中國公民在襲擊中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。
20：55
3月1日，以色列國防軍公布襲擊伊朗德黑蘭的首批視頻片段，滾滾濃煙升空。畫面中大片建築被導彈摧毀，冒出火光，蘑菇雲升向空中。
20：19
央視新聞報道，一位伊朗軍方消息人士稱，伊朗首次使用「法塔赫-2」高超音速巡航導彈襲擊美軍基地。
20：00
教宗良十四世呼籲結束以暴制暴，稱和平穩定只能透過理性、真誠和負責任的對話構建。

19：20
以色列軍方指，40名伊朗軍事指揮官，包括最高領袖哈梅內伊，在不到1分鐘的時間內被空襲炸死。
19：09
中國人在杜拜旅行，目前被困酒店，至今仍未知何時才能回國。
19：01
中共中央政治局委員、外長王毅應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，談及伊朗局勢。俄羅斯總統普京形容哈梅內伊及其家人遇害，是一起可恥且冷血的謀殺事件。
18：55

央視新聞報道，當地時間3月1日，一艘試圖通過霍爾木茲海峽的油輪被擊中，並開始沉沒。伊朗伊斯蘭革命衛隊2月28日晚宣布，禁止任何船隻通過霍爾木茲海峽。有消息稱，隨著油輪等船隻穿行霍爾木茲海峽的交通停止，該海峽實際上已被關閉。

18：50
代表中國軍方的媒體平台「鈞正平」發表短評稱，當前國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。
18：13
英國國防大臣約翰‧希利（John Healey）向英國廣播公司（BBC）透露，伊朗向塞浦路斯方向發射兩枚飛彈。
17：56
伊斯蘭通訊社報道，AYATOLLAH ARAFI被任命為領袖委員會法學委員，暫代最高領袖職責。

17：37
當地時間3月1日，伊朗總統佩澤希齊揚就哈梅內伊遇襲身亡發表聲明，對其遇害表示沉痛哀悼，並強調伊朗將追究相關責任。
相關新聞：哈梅內伊身亡｜伊朗總統發表聲明 稱將追究相關責任


17：13
以色列國防軍3月1日說，以軍首次打擊位於伊朗首都德黑蘭中心地帶的伊朗政權目標。德黑蘭聽出現巨大爆炸聲，並看到煙柱升起。

以軍發表聲明說，以色列空軍在情報部門的指引下，已開始對德黑蘭的伊朗政權目標發動打擊。這是以軍本次對伊朗軍事行動中首次對德黑蘭中心地帶目標進行打擊。

15：25
中新社報道，伊朗最高領袖哈梅內伊於美以聯合軍事行動中遇襲身亡，伊朗駐華大使館今日下半旗。

15：24

2月28日，美國與以色列向伊朗發動聯合軍事行動「史詩怒火」（Operation Epic Fury），事件震驚全球。是次軍事行動精準打擊目標，甚至成功擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊。美國多個傳媒相繼披露行動細節。以色列國防軍亦稱，過去24小時內向伊朗投擲超過1,200枚導彈。
15：20

一分份名為《通往波斯之路：美國對伊朗新戰略的選項》的報告，由美國智庫布魯金斯學會於2009年發表，作者包括時任美國駐以色列大使、中央情報局（CIA）伊朗軍事分析師等資深官員。內容與當下局勢驚人相似，仿如目前竹的行動指南。
15：15
中國新聞網，3月1日，據伊朗國家廣播公司報道，一面黑色的「哀悼旗」已在伊朗東北部城市馬什哈德上空升起。

15：12

當地時間3月1日上午，伊朗方面確認，在2月28日美國和以色列針對伊朗發動的襲擊中，多名伊朗武裝力量高級指揮官遇襲身亡。遇難人員包括：伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維、伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令帕克普爾、伊朗國防委員會秘書沙姆哈尼以及伊朗國防部長阿齊茲·納希爾扎德。據悉，上述指揮官是在國防委員會會議期間遭襲身亡。

14：52
伊拉克國家通訊社，伊朗最高領袖哈梅內伊遇害後，伊拉克宣布為期三天的全國哀悼。

14：30
新華社發表評論文章，指美國指對伊朗發動軍事行動，認為窮兵黷武帶不來真正的安全，在眾目睽睽之下對主權國家大打出手並施壓顛覆政權的做派，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義。
13：55

央視新聞報道，當地時間3月1日獲悉，伊朗最高領袖顧問拉里賈尼表示，伊朗臨時領導委員會將於3月1日成立。

13：30

美以軍事行動中遭襲的伊朗小學死亡人數升至約148人，另有95人受傷。
13：10
伊朗方面3月1日消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊導彈擊中以軍總參謀部。 此外，消息指，伊朗當天對伊拉克北部的一處美軍基地發起襲擊。

央視新聞報道，當地時間3月1日8時左右，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布6號公告。公告指出，伊朗已展開「真實承諾4」的第六波行動，伊朗伊斯蘭革命衛隊對以色列和該地區的美國軍事基地發動了大規模導彈和無人機襲擊。

公告稱，該地區的27個美國軍事基地以及以色列軍隊位於哈基里亞的總司令部和特拉維夫的大型國防工業園區等，均遭到襲擊。

當地時間3月1日，伊朗方面稱其對以色列和美國的基地發動了大規模襲擊。以色列國防軍確認，伊朗向以色列領土發射導彈，防禦系統正攔截威脅。以色列國土防衛司令部已將預警信息直接發送到相關地區的手機上。


12：20

外交部領事司微信公眾號「領事直通車」發提醒：在伊朗中國公民盡快撤離。
10：40

央視引述兩名美國消息人士及一名熟悉此事的美國官員指，哈梅內伊遇襲時，正與高級助手，伊朗國防委員會秘書阿里·沙姆哈尼、伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令穆罕默德·帕克普爾等，召開會議，他們均在美國、以色列的空襲中身亡。

09：50

央視報道指，伊朗宣布自當地時間3月1日起，開始為期40天的國家哀悼。

09：40

「Iran Times」於社群平台X上指，伊朗的國營電視台宣布，哈梅內伊已經殉道。

08：50

伊朗半官方法爾斯通訊社（FARS）引述最高領袖辦公室的消息人士報道，哈梅內伊的女兒、女婿與孫已在空襲中喪生。報道另稱：「據說哈梅內伊的一名媳婦也在此次襲擊中遇害。」至於哈梅內伊身亡的消息，伊朗官員則未有回應。

05：45

美國總統特朗普透過社交平台表示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已經身亡，並指其死訊是伊朗人民「奪回國家主權的唯一最大契機」。他又說，美軍對伊朗軍事行動至少持續一星期，直至「實現和平的目標為止」。
04：30

路透社引述以色列官員指，已找到哈梅內伊的遺體，證實他已經死去。
02：58

以色列總理內塔尼亞胡表示，有很多跡象表明，伊朗最高領袖哈梅內伊已經去世了。

伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，他「無法確認」在美國和以色列襲擊目標中，伊朗高層領導人是否安然無恙。

此前，伊朗外長阿拉格齊接受美國全國廣播公司（NBC）訪問表示，據他所知，哈梅內伊「仍然活著」，但伊朗可能損失了一兩名指揮官。

紅新月會：逾200伊朗人死亡、747人受傷

02：10

伊朗塔斯尼姆通訊社引述伊朗紅新月會消息報道，美國和以色列對伊朗的襲擊已造成201人死亡、747人受傷。

01：35

新華社引述沙特阿拉比亞電視台報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布關閉霍爾木茲海峽。

杜拜、巴林、卡塔爾、約旦同遭受伊朗炮火

01：30

約旦外長表示，約旦同樣遭到伊朗的攻擊，形容有關攻擊是「毫無理由」。

此外，據路透社報道，伊朗週六發動襲擊期間，卡塔爾迄今共遭到44枚導彈和8架無人機的襲擊。

01：20

以色列與美國聯手對伊朗發動空襲後，伊朗隨即對美國多個據點進行報復。繼阿聯酋杜拜棕櫚島一間酒店被導彈碎片擊中起火後，波斯灣部分地區包括巴林和科威特，相繼遭到導彈或碎片襲擊，多人受傷。

01：15

以色列國防軍表示，已完成對伊朗西部和中部地區導彈陣列及防禦體系的大規模打擊。此次行動，動用了約200架戰鬥機，在伊朗多個地點同時投下數百枚彈藥，打擊了大約500個目標。

以色列國防軍表示，將繼續行動，「以大幅削弱伊朗政權的各個方面」。

01: 10

以色列軍方稱，監測到伊朗第九輪導彈射向以色列；以色列城市特拉維夫上空發生爆炸。

01: 05

以色列國防軍表示，開始對伊朗中部的導彈發射器和空中防禦系統進行新一輪打擊。

伊朗軍方則表示，過去數小時內擊落12架敵方作戰和偵查無人機。

01：02

伊朗官媒報道，伊朗南部拉梅爾德鎮體育館遇襲，致造成15人死亡。

00：40

美國白宮稱，總統特朗普已與以色列總理內塔尼亞胡通電話，討論了對伊朗的空襲事件。

00：20

伊朗外交部發言人表示，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗小學，死亡人數達到150至160人。

00：15

伊朗革命衛隊（IRGC）旗下的塔斯尼姆通訊社報道，位於伊朗南部、連接波斯灣與阿曼灣的戰略要道霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）即將關閉。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）亦表示，收到多宗報告指有船隻接獲關閉海峽的警告。

伊朗民航組織：全境領空無限期關閉 取消航班並退款

00：05

伊朗國家民航組織發言人宣佈，出於安全考量，伊朗領空即刻起對所有飛行任務關閉，封鎖狀態將持續至另行通知。

伊朗官方提醒旅客，請勿親自前往機場，以配合當前的特殊管制措施。針對航班取消帶來的影響，伊朗當局通報，明確要求所有票務代理機構及航空公司必須履行責任，向受影響的旅客全額退還票款。

2月28日消息：

23：45

伊朗霍爾木茲甘省一所女子小學遭到以色列導彈襲擊，遇難者人數已上升至85人。

23：40

英國首相施紀賢發表電視講話，證實英國戰機已進駐中東領空。他稱，此舉是區域協調防禦行動的一部分，旨在保護英國國民、國家利益及盟友安全。

23：20

俄羅斯外交部發表聲明，形容美以這次襲擊「魯莽」，是「無端且預謀」，針對的是一個主權國家，違反了國際法。聲明又稱，獲悉該地區有放射性風險（布希爾核電廠），令人擔憂，聲明說：「我們已收到消息，襲擊該工廠的空襲並未造成任何損失，但營運該工廠的俄羅斯公司已從伊朗撤離了約 100 人」。

22：57
據NBC新聞報道，伊朗外長稱「我們可能損失了幾名指揮官，但這並不是什麼大問題」。

22：56
伊朗媒體表示，哈梅內伊將在數分鐘後發表講話。

22：54
財聯社消息指，聯合國安理會將於當地時間2月28日下午4時召開緊急會議，審議中東局勢。有消息稱，這次的緊急會議是應中國、俄羅斯要求舉行。

22：51
伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，革命衛隊海軍在對美國的反擊中發射多枚導彈，重創了美國海軍的戰鬥支援艦。

22：42
聯合國秘書長古特雷斯就伊朗局勢發表聲明，譴責在中東地區發生的軍事升級，呼籲相關各方立即停止敵對行動，防止局勢進一步惡化。聲明指出，美國和以色列對伊朗使用武力，以及隨後伊朗在該地區範圍內實施的報復行動，破壞了國際和平與安全。

古特雷斯強調，所有會員國必須遵守其在國際法下所承擔的義務，包括《聯合國憲章》，呼籲立即停止敵對行動並實現局勢降級。他指出，若不採取行動，可能導致更廣泛的區域衝突，並為平民和區域穩定帶來嚴重後果。他強烈敦促各方立即重返談判桌。

22：36
伊朗邁赫爾通訊社報道稱，至少35枚伊朗導彈「成功襲擊」以色列。目前，這一報道無法得到證實。

22：29
伊朗傳媒報道，伊朗南部一所女子小學遇襲事件的死亡人數增加至約70人，另有90多人受傷。

22：24
央視報道，據以色列媒體引述知情人士消息報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令帕克普爾、伊朗國防部長納希爾扎德在空襲中身亡。伊朗方面暫未就此作出回應。

22：19
新加坡政府表示，因應中東局勢發展及全球安全形勢，會即時加強機場、碼頭及陸路口岸的入境旅客及貨物檢查。

22：05
在北京，外交部回應事件時表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該受到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張情勢進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

21：09
阿聯酋的杜拜國際機場在網站發公告，指杜拜國際機場 (DXB) 和杜拜世界中心 - 阿勒馬克圖姆國際機場 (DWC) 的所有航班營運均已暫停，直至另行通知，呼籲旅客切勿前往機場，並建議直接聯絡航空公司，以取得最新的航班資訊。

另外，多間航空公司取消部份來往中東的航班。阿聯酋航空表示，已暫停往返杜拜的航班；法國航空指，將取消28日往返以色列特拉維夫及黎巴嫩貝魯特的航班。英國航空則表示，已取消飛往特拉維夫及巴林的航班直至3月3日，並取消28日飛往安曼的航班。

伊朗：導彈襲擊已致約200名美軍人員傷亡

20：58
據央視新聞，當地時間28日下午，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門稱，多枚美以導彈未能實施對目標的打擊，而是墜落在伊拉克以及波斯灣地區國家的沙漠和城區。伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，在伊朗發起的導彈襲擊中，至少有200名美軍人員傷亡。

20：58
特朗普接受《華盛頓郵報》採訪時表示，他最關心的是伊朗人民的「自由」，並指「我想要一個安全的國家，而這正是我們將要實現的」。

20：36
伊朗外長：內塔尼亞胡和特朗普對伊朗的戰爭完全是無端的、非法的和不合法的。特朗普把「美國優先」變成了「以色列優先」——這總是意味著「美國最後」。我們強大的武裝部隊已為這一天做好準備，將給侵略者應有的教訓。

20：32
科威特國防部發言人證實，該國一處美軍基地遭到導彈襲擊。

20：25
加拿大總理卡尼：加拿大政府密切關注與伊朗相關的中東敵對行動，強烈建議在伊朗的加拿大公民留在安全場所。儘管有外交努力，伊朗並未完全拆除其核計劃，未停止所有濃縮活動，仍支持地區恐怖組織。加拿大支持伊朗人民勇敢抗爭壓迫政權。加拿大支持美國為阻止伊朗獲取核武器和阻止其政權繼續威脅國際和平與安全所採取的措施。

未接到中國公民傷亡情況

20：24
中國駐伊朗大使館：目前未接到中國公民傷亡情況。

20：23
瑞典首相：我們看到伊朗及該地區局勢嚴重升級。瑞典與歐盟一起，已經對伊朗政權實施了制裁。我們支持勇敢的伊朗人民。他們的權利必須得到尊重。

20：23
以色列軍方宣布，新一輪來自伊朗的導彈正朝以色列領土發射。

20：20
伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，位於卡塔爾、探測距離達5000公里的美國AN/FPS132雷達以及用於追蹤彈道導彈的相關設備，已被徹底摧毀。

美伊談判斡旋方對美國失望

20：19
據央視新聞，阿曼外交大臣巴德爾在其社交平台發文，表示對當前地區局勢「深感失望」。巴德爾說，正在進行的「積極而嚴肅的談判再次遭到破壞」，這既不符合美國的利益，也無助於維護世界和平。巴德爾寫道：「我為那些將因此遭受苦難的無辜民眾祈禱。我呼籲美國不要進一步捲入其中。這不是你們的戰爭。」阿曼是美國與伊朗談判的斡旋方，巴德爾近來已參與三輪美伊間接談判。去年也是在美國與伊朗的間接談判過程中，以色列、美國先後襲擊伊朗。

20：18
以色列能源部：預計部長將宣布天然氣行業進入緊急狀態。以色列的能源需求在必要時將由替代能源和替代燃料滿足。

20：14
伊朗國家電視台報道，伊朗南部一所女子小學遇襲事件的死亡人數增加至40人，另有48人受傷。

19：35
伊朗南部霍爾木茲甘省、米納布市一所女子學校，稍早前遭到以色列的直接襲擊。據伊朗媒體報道，事件已造成24人死亡，45人受傷。

19：03
伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布第二份聲明，宣布對美國和以色列發起代號為「真實承諾-4」的反擊行動。聲明說，伊朗伊斯蘭革命衛隊用飛彈和無人機打擊了位於巴林的美國海軍第五艦隊司令部，美軍位於卡達、阿聯酋等地的軍事基地，以及以色列的軍事和安全中心。

較早前，朗伊斯蘭革命衛隊表示，為回應美以軍事行動，伊朗已開始對「被以色列佔領的領土」發動大規模飛彈和無人機攻擊。

美國派太空部隊、海軍陸戰隊等針對伊朗行動

18：55
華盛頓郵報報道，美國已將太空部隊、空軍、海軍、海軍陸戰隊和陸軍派往針對伊朗的行動中。

18：40
早前傳出伊朗陸軍總司令哈塔米遇難的消息，新華社引述伊朗傳媒報道，哈塔米平安無事，並正指揮陸軍部隊作戰。

18：27
央視新聞報道，伊朗南部霍爾木茲甘省省長表示，該省米納布市的一所女子學校，稍早前遭到以色列的直接襲擊，導致5名學生死亡。

18：24
《以色列時報》報道，因應對伊朗的軍事行動，以色列軍方徵召約2萬名預備役人員，而以色列現有約5萬名預備役人員正在服役。 

伊朗：瞄准地區內所有美國軍事基地

18：10
伊朗武裝部隊總參謀部發言人表示，任何幫助以色列和美國的基地，都將成為伊朗武裝力量打擊目標。伊朗外交部長指，伊朗對美以襲擊的回應是瞄准該地區所有美國軍事基地，有伊朗官員稱「所有美國軍事基地和利益都在伊朗的掌控之中」。 

18：07
阿聯酋國家通訊社報道，阿聯酋在阿布達比截獲伊朗導彈，造成1人死亡。

18：03
接近伊朗政府的消息人士透露，在美國和以色列的襲擊中，多名高級革命衛隊指揮官和政治官員喪生。伊朗軍方官員在被問及伊朗最高領袖或伊朗總統是否成為襲擊目標時，拒絕發表評論。

18：00
約旦軍方：已擊落兩枚瞄準約旦的彈道導彈。

17：59
據央視新聞，伊朗法爾斯通訊社援引軍方人士報道稱，伊朗軍方正在對卡塔爾、巴林、科威特和阿聯酋境內的四處美軍基地實施導彈襲擊。

17：42
伊朗最高國家安全委員會：中小學和高校將暫停上課，直至另行通知；銀行將繼續提供服務。

17：42
據美國有線電視新聞網(CNN)援引美國官員稱，伊朗導彈襲擊了美國駐巴林海軍基地，並稱該基地正處於「緊急狀態」。該基地是美國海軍第五艦隊司令部的駐地。伊朗電視台說，伊朗正在打擊美國在中東的軍事基地。

17：38
中國駐卡塔爾大使館發布關於加強安全防範的提醒：據卡塔爾半島電視台等媒體報道，以色列和美國於2月28日對伊朗實施軍事打擊。鑒於目前形勢，中國駐卡使館提醒在卡中國公民和中資企業加強安全防範措施。當中包括：在住所或其他安全建築物內避險，非必要不外出；根據需要儲備食物、水、藥品和其他必需品；保持低調，加大對周圍環境的關注。

17：20
伊朗內政部就美以空襲伊朗發表聲明，稱「敵人無視所有國際法，並在談判期間肆意妄為」，表示內政部將動用一切力量維護社會秩序，內政部長也已向全國各省省長發出命令，要求各省調動一切資源滿足民眾的需求。

聲明還表示，內政部已成立國家危機管理總部，並已向所有省級危機管理部門和相關機構下達了必要的指示。聲明呼籲民眾保持冷靜，根據實際情況安排市內及城際出行，同時呼籲民眾關注官方渠道發佈的新聞，不要輕信謠言和虛假新聞。

17：03
美國戰爭部宣佈，是次軍事行動名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）。美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）隨後亦在社交平台轉帖有關帖文。

16：52
央視報道，當地時間28日，耶路撒冷、以色列南部和北部地區拉響警報。這是當天以色列遭到的第三輪伊朗導彈襲擊。

16：43
美國與以色列聯手向伊朗發動軍事行動，有媒體稱伊朗陸軍總司令阿米爾·哈塔米去世。

16：30
特朗普發表講話，呼籲伊朗人民在美軍行動後，奪回政權，又稱美國將會全力持。以色列總理內塔尼亞胡亦宣布，美國和以色列發動軍事行動的目標是推翻伊朗政權。
16：12
路透社報道，以色列軍方監測到伊朗發射飛彈，防禦系統正在運作以攔截威脅。此外，以色列亦向手機用戶發送警報，警告偵測到飛彈發射。伊朗塔斯尼姆通訊社，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，為回應針對伊朗的襲擊，已向以色列發動第一波導彈和無人機襲擊。

15：45
伊朗邁赫爾通訊社，伊朗總統安全無恙。塔斯尼姆通訊社，七枚導彈擊中總統府和伊朗最高領袖哈梅內伊官邸附近區域。

15：36
美國總統特朗普表示，不久前，美國在伊朗發動了重大作戰行動。他強調，伊朗永遠不能擁有核武器。
15：23
伊朗官員：德黑蘭正籌備報復措施，回應將是毀滅性的。

15：16
伊朗議會國家安全委員會負責人：以色列已開始走上一條不由其掌控的道路。

15：13
據央視，伊朗民航部門宣布，暫時關閉全國領空六個小時。

15：10
中國駐伊朗大領館通報，當地時間2月28日，伊朗遭受軍事打擊，伊當地安全形勢極為嚴峻復雜。中國駐伊朗使領館特別提醒在伊中國公民密切關注形勢發展，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，立即做好緊急避險，切勿前往敏感地點和人員密集場所。如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。

美以軍行動籌備數月

15：07
對伊朗發動軍事行動後，美國官員稱，空襲旨在摧毀伊朗的安全機構，預計對該國的空襲範圍將非常廣泛。一名以色列政府官員稱，以色列正在準備第一階段為期四天的密集而強有力的聯合打擊。

15：04
BNO新聞報道，卡塔爾多哈聽到了警報聲。央視報道，巴勒斯坦方面消息稱，以色列戰機在巴勒斯坦上空頻繁活動。

15：00
伊朗媒體稱，德黑蘭東部和西部部分地區手機通信線路已被切斷，部分區域的互聯網連接出現減弱。

伊朗總統府成目標

14：57
央視報道，根據初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓

14：55
當地官員：伊朗最高領袖哈梅內伊不在德黑蘭，已被轉移至安全地點。

14：49
一名以色列安全官員稱，對伊朗的襲擊是以色列和美國共同行動的結果。據以色列媒體援引安全人士報道，兩國已為此籌備數月。

伊朗約30個目標遭攻擊

14：40
伊朗首都德黑蘭聽到三聲巨大爆炸聲。以色列國防部長卡茨說已對伊朗發動「先發制人」攻擊，並宣布以色列全境進入緊急狀態。
以色列媒體報道說，伊朗約30個目標遭到攻擊。　
　
以色列國防軍說，以色列全境拉響警報，他們直接向手機用戶發送了預警指示，要求民眾停留在避難所附近。

14：20
較早前，由於美伊在日內瓦舉行的最新一輪核談判未能取得突破，中國與美國已罕見地接連發布緊急通知，敦促本國公民盡快撤離伊朗及以色列等地區，引發外界對區域衝突風險的擔憂。

