伊朗局勢｜三名美軍衝突中陣亡 據報駐紮科威特 另有五人重傷

美國中央司令部發布聲明表示，美軍在對伊朗的行動中有三名官兵陣亡，另有五人重傷。聲明指：「另外數人受到輕微彈片傷及腦震盪，目前正在恢復並陸續返回服役。主要作戰行動仍在進行中，我們的應對工作也持續展開。」

聲明強調：「出於對家屬的尊重，我們將保留額外資訊，包括陣亡官兵身份，直到下一位親屬通知完成後24小時才會公開。」

據報，三名陣亡的美軍官兵駐紮於科威特。路透社

據美國NBC News報道，特朗普表示：「我們有三人陣亡，確實預料到會有傷亡——但最終這對世界而言將是一筆偉大的交易。」

據NBC報道，三名陣亡的美軍官兵駐紮於科威特。科威特周六遭伊朗導彈與無人機襲擊，其中科威特國際機場客運大樓有結構性損害，部分旅客與機場員工輕傷。另外，美軍在科威特的基地同樣遭受襲擊，有人員受傷。

科威特是美國在波斯灣的多個軍事基地之一，自美以聯合空襲伊朗後，多個基地遭到伊朗導彈襲擊。