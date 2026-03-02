對伊朗動武引發質疑 僅27%美國人支持攻伊 特朗普政府將向國會說明

美國總統特朗普上周六（28日）凌晨宣布對伊朗發動「史詩怒火行動」，隨即引發部分國會議員抨擊這是未經國會授權的戰爭行為，缺乏正當性。根據路透社/益普索最新民調，只有1/4美國人支持美國對伊朗動武；約有一半受訪者、其中包括1/4共和黨人認為，特朗普過於傾向動用軍事力量。基於對伊朗動武引發質疑，白宮表示，國務卿魯比奧、戰爭部長赫格塞思等高層官員周二（3日）將向國會說明對伊朗發動攻擊的理由。

路透社報道，僅約27%受訪者支持這項空襲行動，有43%反對，另有29%表示不確定。約9成受訪者表示，他們至少有聽說過這場於2月28日凌晨展開的軍事行動。

民調顯示，56%的美國人認為，特朗普過於傾向動用軍事力量促進美國利益；特朗普近幾個月也曾下令對委內瑞拉、敘利亞和尼日利亞發動攻勢。有87%的民主黨人、23%的共和黨人以及60%的無黨派人士抱持相同看法。

這項民調是在美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊期間進行，並在美軍宣布此次行動出現首批美方傷亡前結束。美國軍方證實，在對伊朗展開的軍事行動中，已有3名美軍官兵陣亡、5人重傷。

儘管有55%的共和黨人支持這場空襲、13%反對，但這項民調發現，共和黨中有42%受訪者表示，如果這場軍事行動導致駐中東美軍官兵傷亡，他們將較不可能予以支持。

施政滿意度下滑至39%

至於特朗普的施政滿意度亦下滑至39%，較2月18日至23日的上次民調低了1個百分點。

與此同時，白宮表示，國務卿魯比奧、戰爭部長赫格塞思、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫及參謀長聯席會議主席凱恩，將於周二向國會說明對伊朗發動攻擊的理由。

多名美國議員批評特朗普未事先知會國會，質疑這項軍事行動的正當性。

一名消息人士指出，參議院全體議員將於美東時間周二下午3時半聽取有關對伊朗動武一事的簡報，另一名消息人士說，特朗普政府官員接著將於下午5時向眾議院全體議員進行簡報。