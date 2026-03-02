Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普：軍事行動或持續四周 稱美伊官員「正在接觸」

即時國際
更新時間：06:29 2026-03-02 HKT
發佈時間：06:29 2026-03-02 HKT

中東局勢持續升溫之際，美國總統特朗普接受英國《每日郵報》訪問時表示，針對伊朗的軍事行動可能持續約四周。他稱伊朗幅員廣大，行動需要時間，但亦可能更快完成。特朗普同時表示，仍對與伊朗進一步對話持開放態度，但未說明談判是否即將展開。

特朗普在社交平台發布影片警告，對伊朗的作戰行動將持續，直至「所有目標達成」。他證實已有三名美軍士兵在行動中陣亡，並預計可能出現更多傷亡。美方此前表示，行動已造成伊朗最高領袖及多名政府與軍方高層死亡。

特朗普表示，美伊官員「正在接觸」，但未透露細節，並強調目前作戰行動仍在全面進行。

另一方面，斡旋美伊談判的阿曼表示，儘管美國與以色列對伊朗展開大規模軍事行動，外交解決衝突的空間仍然存在。阿曼外交大臣巴德爾・布賽義迪在社交媒體發文稱，「外交之門仍然敞開」，並指日前在日內瓦舉行的會談，曾就美國與伊朗之間一項前所未有的協議取得實質進展。

他表示，雖然原本希望避免戰爭，但戰事爆發不代表和平希望就此消失，仍相信外交能解決衝突。布賽義迪同日亦與伊朗外長通話，敦促實現停火。

