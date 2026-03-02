美以襲伊朗 | 真主黨聲援伊朗射火箭攻擊 以軍空襲黎巴嫩境內目標報復
更新時間：11:09 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:09 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:09 2026-03-02 HKT
黎巴嫩武裝組織真主黨聲援伊朗，向以色列發射火箭，引發以色列北部多處空襲警報，以色列國防軍稱攔截其中一枚。以軍隨即反擊黎巴嫩境內的真主黨目標報復，包括空襲首都貝魯特，並通知黎巴嫩約50個城鎮和村莊居民撤離。
以軍周一（2日）在Telegram發文指出：「以色列北部多處地區響起警報後，一枚從黎巴嫩進入以色列領空的火箭已被以色列空軍攔截，另有數枚落在空曠地區。」
相關新聞：
伊朗局勢｜美方稱摧毀伊朗革命衛隊總部 特朗普：已擊沉9艘伊朗軍艦
真主黨為哈梅內伊報仇
真主黨宣稱對這次攻擊負責，表示他們發射火箭和無人機是為哈梅內伊報仇，以及為了保衛黎巴嫩及其人民，並回應以色列一再的攻擊。這是自2024年11月達成旨在結束雙方一年戰爭的停火協議以來，真主黨首次宣稱對以色列發動攻擊。
真主黨早前指出，在以色列和美國對伊朗發動空襲後，真主黨有「責任」支持伊朗。
以軍打擊黎巴嫩全境目標
以色列表示，在真主黨宣稱發射火箭後，以軍已對「全黎巴嫩境內」的真主黨目標發動一波攻擊。
以軍指出：「為回應真主黨向以色列發射火箭，以色列部隊已開始打擊全黎巴嫩境內的真主黨恐怖組織目標。」
警告50城鎖及村莊居民撤離
以色列軍方周一又通知黎巴嫩約50個城鎮和村莊居民撤離，並警告真主黨武裝分子即將遭受攻擊，此前以色列遭火箭攻擊。以軍一名女發言人警告：「為了你們的安全，請立即撤離家園，並至少離開村莊1000米到開闊地區。」
黎巴嫩當局多次表示，他們不希望讓當地捲入該地區爆發的衝突，該衝突始於美以對伊朗的攻擊。
最Hit
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
2026-03-01 11:06 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
2026-03-01 11:00 HKT