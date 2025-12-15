悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃

澳洲悉尼邦迪海灘周日（14日）發生的槍擊事件，死亡人數進一步上升。新南威爾士州衛生廳長柏克（Ryan Park）向澳洲廣播公司（ABC）證實，事件至今已造成 16人死亡，當中包括一名兒童。

柏克表示，事件中共有 4名兒童被送院治理，部分傷者傷勢「非常嚴重」，形容未來數小時為關鍵時刻，「我們希望並祈禱他們能夠撐過來」。

新南威爾士州警方其後亦確認，槍擊事件共造成16人死亡，另有 40人仍然留院接受治療。

新南威爾斯州警察局長蘭永表示，當局不再追捕其他嫌犯。他說，兩名槍手是父子關係，年齡分別為50歲和24歲。父親已被警方擊斃，兒子仍在醫院接受治療。搜查發現，這名50歲男子名下擁有六支槍，相信六支槍在案發現場被發現。

當局證實，24歲男子納維德·阿克拉姆（Naveed Akram）來自雪梨西南區邦尼里格，警方目前正在搜查阿克拉姆位於郊區的住所。阿克拉姆在中槍後被捕，目前仍被拘留，並正在接受急救人員的治療。

其中一名槍手為24歲男子納維德·阿克拉姆（Naveed Akram）。圖片來源 X@JvniorLive

州警方同時宣布，邦迪海灘及周邊道路周一將繼續封閉，以便調查人員在現場進行蒐證工作。

柏克亦讚揚前線應急人員在事件中的表現，形容當日為「令人悲痛的一天」，不少救援人員在市民四散逃離之際，「仍然衝向危險前線」。他指出，救援行動規模龐大，甚至出現警員親自駕駛救護車、讓更多傷者能在車內接受急救的情況。

當地周一清晨，邦迪海灘一帶仍由警方封鎖，調查工作將持續進行。邦迪海灘衝浪館（Bondi Surf Pavilion）外的澳洲國旗已降半旗致哀。