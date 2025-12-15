悉尼邦迪海灘槍擊 | 父子槍手遭狙擊中彈 父死子重傷 痛苦倒地畫面曝光

澳洲悉尼邦迪海灘大規模槍擊案中涉嫌行兇的一對父子槍手，父死子重傷。最新曝光畫面顯示，槍手在天橋上瘋狂掃射，最終躲不過狙擊手神準反擊，中彈倒地痛苦呻吟。

根據空拍機畫面，這對父子在天橋上對人群開槍，穿白色長褲的父親已遭警方擊斃倒地，一旁的兒子仍在橋上獨自掃射，時不時蹲下躲子彈，詎料沒多久就被神準狙擊手命中，摀住傷口，趴在地上痛苦不堪。

父合法擁槍 名下有6槍

警方指出，這對分別為50歲及24歲的父子住在悉尼郊區，父親有合法擁槍執照，名下有六支合法槍械。兒子受重傷但情況穩定，父子疑似是針對猶太人進行報復。警方另在現場附近車輛查獲爆炸裝置以及名下6件武器。

新南威爾斯州警察局長蘭尼恩表示，其中50歲槍手遭警方擊斃；另一名槍手是他的24歲兒子，受重傷後，正在醫院治療。

巴基斯坦公民居悉尼市郊

警方指出，安全機構對其中一人早有掌握，但蘭尼恩表示，當局沒有發現有預謀攻擊的跡象。

據報24歲槍手叫阿克拉姆（Naveed Akram），是巴基斯坦公民，來自拉合爾，是一名穆斯林，住在悉尼巿郊邦尼里格區，警方周日晚搜查其住處。

蘭永說：「我們想要找出真相。我們想要了解背後的動機。我們當然也想要了解已經發生的一切。」

行兇前告訴家人去度周末

據《悉尼先驅晨報》報道，阿克拉姆和「一名親戚」告訴家人，他們要去傑維斯灣度週末。傑維斯灣是悉尼和首都坎培拉之間的熱門度假勝地。阿克拉姆最後一次和母親通話是在周日（14日），當時他告訴母親他要去旅行。

阿克拉姆的母親維雷娜說：「他打電話給我說，『媽媽，我剛去游泳了，我去潛水了。我們現在要吃飯了，今天早上也吃過飯了，現在我們要待在家裡，因為天氣很熱。』」

24歲槍手剛失業

阿克拉姆以前是名砌磚工人，但大約2個月前公司破產，他被解僱了，現正重新找工作。他曾就讀於卡布拉馬塔高中，但他母親說他不太善於交際，但喜歡戶外活動，例如釣魚、潛水、游泳和運動。

他的母親要照顧年邁的母親，阿克拉姆父親經營一家水果蔬菜店。阿克拉姆和父母以及弟弟妹妹住在一起，他有一個22歲的妹妹和一個20歲的弟弟。