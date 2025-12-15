悉尼邦迪海灘槍擊︱前蘇聯老兵伏身護8歲兒避一劫 感嘆「非我所認識的澳洲」

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）當地時間周日（14日）傍晚6時40分左右發生槍聲案，造成12人死亡，29人送往醫院治理。澳洲警方已拘捕2名嫌犯。新南威爾士州警方後來宣布，槍擊事件是一宗恐怖主義事件。

事發時，海灘正舉行猶太節慶活動「光明節」（Hanukkah）。自稱猶太教牧師的目擊者科特利亞爾（Vladimir Kotlyar）表示，活動原本氣氛輕鬆，市民在海灘跳舞、進食及攀岩，惟其後兩名槍手突然向人群開火，場面瞬間陷入混亂。

科特利亞爾指，當槍聲響起時，他即時撲向 8 歲兒子保護對方，其後更有一名中槍男子倒臥在他身上。他形容槍手手持至少一支霰彈槍，向人群「無差別射擊」。科特利亞爾稱：「他們像對付敵人一樣向我們開槍，這是邦迪，這是澳洲。」他其後嘗試協助傷者，包括一名肩部中彈的保安員，但指現場已有多人當場死亡。他形容場面猶如戰區。

科特利亞爾稱，他曾於前蘇聯時期在俄軍服役，經歷過軍事訓練與戰亂，但他直言仍從未見過這樣的場面。他感慨表示：「這不是我所認識的澳洲。」

