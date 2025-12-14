悉尼邦迪海灘槍擊︱哈爾濱男現場目擊慘劇 海中浮沉無法上岸險死

澳洲悉尼著名海灘邦迪海灘（Bondi Beach）今日發生針對猶太人槍擊事件。兩名槍手無差別向在場參加「光明節」活動的人士開槍，事件釀成最少12人死亡，多人受傷入院。

一名來自哈爾濱的男子事發時在現場，其在網上憶述聽到槍擊時逃生以及獲救的驚險過程。

「Ievi」聽到直升機出現才確認安全。

「Ievi」躲在衝浪板倉庫內。

該名叫「levi」的男子表示，自己和朋友在邦迪海灘游泳，然後突然聽到槍響，立刻警告身邊的人是槍擊，三聲過後，沙灘上的人開始奔跑。槍聲不斷，「levi」判斷是個半自動的步槍。當時「levi」在海中，沒法立即游到上岸，而凶手就在他正對面的平台上。

大概兩分鐘後，「levi」聽到了警車的警笛聲，槍聲仍未停止。大概五分鐘左右，「levi」聽見駁火聲音，之後再聽到救護車的聲音。惟由於全程緊繃，讓他已無法上岸。就在快要撐不住的時候，突有名澳洲的救生員帶著衝浪板，把「levi」救上岸邊。

上岸之後，「levi」聽到到處都是女人和小孩的哭聲，各人就躲衝浪板倉庫內，直到直升機來支援，確認了安全才離開了海灘。