悉尼邦迪海灘槍擊︱阿爾巴尼斯：澳洲歷史上黑暗一天 形容事件反猶太主義恐怖襲擊

即時國際
更新時間：05:46 2025-12-15 HKT
發佈時間：05:46 2025-12-15 HKT

澳洲邦迪海灘周日（14日）發生的槍擊案，死亡人數增庄16人。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周一就邦迪海灘槍擊案，與新南威爾士州警方高層召開記者會。他形容事件是澳洲歷史上「黑暗的一天」，並宣布全國將降半旗致哀。

阿爾巴尼斯表示，事件屬「純粹的邪惡行為」，直指這是一宗發生在澳洲本土、標誌性地點邦迪海灘的反猶太主義恐怖襲擊。他稱，事件將永遠為該地點蒙上陰影，形容反猶太主義是一種「禍害」。

就以色列總理內塔尼亞胡指摘澳洲政府在槍擊事件前忽視針對猶太社群的安全警告，阿爾巴尼斯未有正面回應相關指控，僅表示現階段是澳洲「團結一致的時刻」，強調「此刻最重要的是全體澳洲人走在一起，這正是政府將會做的事」。

相關新聞：悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲

被問及當局是否未能妥善保護猶太社群安全時，阿爾巴尼斯回應稱，澳洲安全部門一直表現卓越，並將就事件進行全面調查。他亦拒絕承認政府曾忽視來自猶太社群的安全警告，他表示政府將「繼續與猶太裔澳洲人站在一起」，並重申會打擊一切形式的反猶太主義。

阿爾巴尼斯強調，澳洲社會不會被暴力、仇恨或分裂所擊倒，「我們不會向分裂、暴力或仇恨低頭，亦不會讓兇徒得逞」。

新南威爾士州州長明斯（Chris Minns）亦在記者會上強調，必須對一切形式的反猶太主義作出「強而有力、清晰明確的譴責」。他表示，新州及澳洲「絕不容忍任何形式的種族主義或仇恨猶太人的行為」，並指當局將在任何地方打擊相關行為。

