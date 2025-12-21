奇案解密︱北京大興三代滅門慘案 狂男李磊殺六至親竟源於童年陰影？

殺人是最大罪惡，何況滅門，更何況滅門兇手是骨肉至親！北京2009年，發生一宗恐怖6口滅門案，男女戶主及其女兒、媳婦、兩名孫子全被刺頸捅殺，兇手竟是男戶主兒子李磊。李磊聲稱，之所以犯下滔天罪行，是因為從小家人對他不認同，只有打罵、嘮叨與無視，令他終於爆發以30厘米長刀，殺一人再抽煙，逐一把家中活口屠戮殆盡。

祖父隔代照顧備受溺愛

據兇手李磊被捕後自述，出身於1980年的他，從小跟農村的爺爺奶奶生活，備受溺愛。李磊自小聰明但無心向學，搬回原生父母家生活後，嗜酒父親脾氣暴躁又管束極嚴，動輒打罵。



相關新聞：奇案解密︱江西苦命妻長期遭家暴逼經期行房 老鼠藥毒死丈夫潛逃27年



李磊個性內向，不愛說話，但脾氣倔強，被父親體罰時不求饒不閃躲。李磊又形容母親十分嘮叨，整天在他耳邊不斷囉囉嗦嗦說個不停，但父母卻從來不會認同稱讚自己。

初中輟學後，李磊一度到工廠打工，但終因不滿父母管束過嚴，壓力太大，在17歲時出走，在外任推銷，月入三四千元，在當年算是很不俗的收入。

離家出走年餘的李磊，以為做出的成績，應該可獲父母認同而鳥倦知玩。可是回家後，發覺父母從無改變，對他只有無窮的批評與否定。就連妹妹也跟著看不起他，還不時向父母「報寸」害已經成年的李磊被打罵。

具生意頭腦開當鋪足療店

22歲時，李磊和河南籍女子王美玲結婚，婚後育有二子及一起經營美髮店。

李磊雖然農村成長及只有初中學歷，但在生意方面很有頭腦，先後從事足療、信用卡套現、典當等生意，收入頗豐。



相關新聞：奇案解密｜洞房夜丈夫睹妻與姦夫睡新房 掀轟動上海情殺案

可是，一直望子成龍的李磊父親，仍對兒子的成就不屑一顧，認為李磊做的是不正經事。此時，王美玲已結束美髮店，改做傳銷工作，也與公公奶奶聯成一線，對李磊百般否定，只會問丈夫取錢。

至案發當晚（11月22日），李磊眼中毫無溫暖的家，出現毀滅導火線。當晚，李磊載父親出席喜宴，李磊雖然言聽計從，服侍周到，但仍不斷遭父親在親友面前呼喝責罵，令他內心大為憤怒。

回家後，王美玲和李磊不知為何又爭吵，至23日凌晨，李磊多年在家中承受的壓力與無視終於爆發，在包中取出30厘米長刀，捅向妻子頸部，將她殺死。

殺妻後，李磊坐在床上抽煙，之後，到了正玩電腦的妹妹房間，也以同樣手法，將胞妹殺害。

連殺二人後，李磊再回房抽煙，不久，李磊父親朝他房中走來，李磊聽見聲響，於是在門口刺斃父親。



相關新聞：奇案解密︱富二代加拿大遭綁票害命 學霸同胞誤殺入獄6年假釋期間失蹤

兩親生骨肉同遭毒手

由於，李磊每次動手，也是朝頸部刺去，所以殺死三人也沒有呼救聲響。弒父後，李磊離開自己房間，在客廳抽煙，直至母親夜起，又遭兒子趁機殺害。

李磊表示，殺了父母、胞妹及妻子後，在漆黑客廳一直抽煙到天亮，之後進入兩名子女房間，將他們殺死。

親手將全家殺害後，李磊以考察經商為名，與不知情友人，逃到深圳，再到海南。2009年11月27日，李家滅門六屍案終被揭發，28日，李磊在三亞被捕。

李磊向警方透露，長年在家中被否定不尊重，使他的憤怒愈積愈深，很久前已有殺死父親的念頭，所以買了把30厘米長刀放在隨身包內。至於為何要把兩名親生骨肉也殺死，李磊指自己也不知道。警員曾問，如有機會是否仍會殘殺家人，李磊則平靜地說：「只要父母活著還得這麼幹」。