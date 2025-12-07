奇案解密︱富二代加拿大遭綁票害命  學霸同胞誤殺入獄6年假釋期間失蹤

十年前的9月27日，加拿大發生一宗中國留學生綁架撕票案。近日這宗案件再一次回到大眾視野，獲刑11年多的華裔主犯，在入獄約6年獲准假釋，但今年3月未如期向警方報到，警方懷疑其潛逃出境，推測極有可能已經逃回中國。

友人設局綁架勒索

加拿大皇家騎警（RCMP）在本年4月發出全國通緝令，稱華裔男子張天一（Tian Yi Eddie Zhang，音譯）違反假釋規定，自本年3月24日開始與假釋官失聯。隨著這一紙通緝令，這宗發生在2015年震驚中加兩國的綁架案重新受到大眾關注，22歲的中國學生孫鵬（Peng Sun，音譯）被六名犯人綁架並殘忍撕票，而張天一也是團夥中唯一一名華裔。



案發前七年，來自北京年僅15歲的孫鵬獨自遠赴加拿大留學，並在生活中認識了年齡相近的鄰居張天一。孫鵬性格內斂低調，跟張天一剛好相反，所以兩人關係不算特別好。據報孫鵬家境富裕，自小接受良好教育，父母看中加拿大治安良好、犯罪率低才選定該國為留學地點。他入讀昆特蘭理工大學的工商管理系，其父母規劃讓他畢業後就回國繼承家業。

張天一因孫鵬家庭條件優越而刻意巴結，兩人關係才有所走近。有犯罪團夥萌生出綁架謀財的計劃，選定孫鵬為目標後，更拉攏同為華人的張天一加入以便勒索孫氏父母。

2015年9月27日，張天一以「請喝寶寶滿月酒」為由引誘孫鵬至位於北溫哥華的一間空置房屋。孫鵬駕駛自己的白色賓利赴約，更帶上為滿月宴準備的禮物。他被引領到地下室，埋伏在一旁的綁架同夥以電擊器、束帶及手銬將其制服。



張天一致電孫鵬父母要求1200萬人民幣贖金，而孫鵬父母因短時間內無法迅速籌錢故先支付約35萬加元（約198.8萬港元）打算穩住綁匪，但期間孫鵬已經遇害。孫鵬的女友也根據聲音成功指認張天一，為加拿大警方提供重大線索。孫鵬的遺體被放在他自己的私家車裡，被警方發現時四肢被綁，頭部幾乎被膠索帶覆蓋，法醫判斷其死因為窒息而亡。

6年後獲假釋

孫鵬從離開住所到被殺害僅僅相隔七小時，張天一等人被控一級謀殺、綁架、侮辱屍體等罪名，檢控官稱張天一主要負責打電話跟孫鵬家屬溝通，直接害死孫鵬的是其他同黨。他在法庭上展露悔意，稱因欠下大額賭債才決定鋌而走險。最後他在2017年被裁定誤殺、非法監禁及勒索罪名成立，判處11年10個月監禁，判決一出立馬引起質疑認為量刑過輕。

一直到2023年11月張天一獲准假釋，同年12月警方突擊搜查他和他妻子李亞然（Ya Ran Li，音譯）的豪宅，搜出芬太尼及冰毒（甲基苯丙胺）製毒原料、大量現金及點鈔機。他未被起訴，而假釋委員會也在2024年3月確認其假釋資格仍然有效。

2025年3月24日，張天一沒有前往新威斯敏斯特報到。警方雖然已經發出逮捕令但仍未見其蹤跡，推斷他已經潛逃回中國。

學霸官二代身份存疑

案發時23歲的張天一祖籍山西應縣，當時已經得到加拿大永久居民身份，與母親和弟弟一同定居溫哥華。據報他在2011年以年級第一的成績入讀山西財經大學財政金融學院，也曾在加拿大愛德華王子島大學學習一段時間，同學對他的評價為「家境殷實、為人高調」。



他的小學同學小茹（化名）曾接受內地媒體《此刻》採訪稱，「張家很有錢，張天一和同學的關係也很好，曾經是班裡的英語課代表，成績為中上等，是二級游泳運動員」。她得知案件後很震驚，表示「他們家應該不缺錢花」，不理解張天一的行為動機。

張天一在加拿大的大學同學高楓（化名）也表示，張天一善於交際，「同學們都說他家裡經濟條件很好，不知道是他刻意散布的消息，還是情況確實如此」。媒體也曾引述張天一身邊同學的說法，指他一直聲稱自己有個在山西當官的父親。孫鵬好友告知《此刻》張天一父親的姓名，經查詢發現名字與山西一家國有煤企的某董事相同，未知是否同一人。

根據加拿大對犯人的保護制度，張天一的個人資料從未向外界披露，連孫鵬父母也不了解，他們甚至從沒見過張天一。孫鵬家屬控告張天一和李亞然關於返還贖金的訴訟也未有進展，加拿大警方僅追回356,592加元（約198.8萬港元）贖金中的49,820加元（約27.8萬港元），孫鵬家屬指兩人購買豪宅的款項部分正是贖金，要求當局凍結資產並追回欠款。