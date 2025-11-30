奇案解密｜洞房夜丈夫睹妻與姦夫睡新房 掀轟動上海情殺案

男人最怕「戴帽」，更何況是新婚夜老婆在自己面前和他人洞房。上海90年代，便有男子不堪受辱，將肆無忌憚在眼前與情夫「緊密互動」的新娘子活活掐死，成為當地轟動一時的情殺悲劇。

性格內向相親認識死者

上海織帶廠35歲工人周曉軍，生性內向，說話結結巴巴，一直單身。最終，周曉軍在鋼管廠工作的二姐介紹下，認識了農村戶口的臨時工李小燕。

相關新聞：奇案解密︱20歲美少女肢解情人妻拋珠江 聞判死咧嘴慘笑哼張惠妹名曲《解脫》

曾經結婚的李小燕，丈夫因犯罪入獄離婚，容貎娟好的她，當時其實是一腳踏兩船。

陷入熱戀的周曉軍，數個月後無意中發現李小燕「偷食」，質問對方時，李小燕卻無意二選一，「他叫李斌，各方面都比你強得多。何去何從，悉聽尊便。」周曉軍唯有忍痛分手。

時過數月，李小燕在1989年3月突然致電周曉軍，聲稱已與李斌分手，希望與周再續前緣，於是周曉軍再以結婚為目標與李小燕重修舊好。

借老實人謀上口戶籍

不過，李小燕主動吃回頭草，其實另有盤算。只有農村戶口的她，因工受傷，廠方表示如她能取得上海戶口便准李小燕成為正式員工作補償。於是，李小燕便一心利用老實的周曉軍做踏腳石，好成為真正上海人。



相關新聞：奇案解密︱安徽女遭電騙失逾¥20萬施美人計報復 真兇動情緬甸偷渡回國落網

周曉軍積極籌備婚事，購買了一間二手房悉心布置做婚房。

奇怪的是，周曉軍每次求婚，要求領取結婚證，李小燕總是諸多理由推卻，「我們是真心相愛，不用拘泥於形式主義，所以結婚登記的事情不用著急。」

愛情沖昏頭腦的周曉軍沒有多想，繼續用心準備婚禮。直至婚禮舉行前數日，周曉軍突然發覺李小燕腹部已微微隆起和出現孕吐，從無婚前性行為的他，才驚覺自己又戴綠帽。

婚禮前揭發已懷情夫孽種

李小燕面對質問，承認孩子是李斌的，聲稱一直想一刀兩斷但被對方糾纏，承諾婚後會真心愛周曉軍，要求如期舉行婚禮。騎虎難下的周曉軍無奈只好再相信愛情一次。

豈料，1990年10月1日，周曉軍和李小燕終於辦完婚禮，以為可以圓夢正式和李小燕洞房，卻發現回到婚房時，李斌已坐在屋內。

李小燕竟然無恥地向周曉軍表示，「今天晚上是我和他的最後一夜，過了這夜，我們就一刀兩斷。」然後和情夫一起上了周曉軍布置的婚床，留下呆如木雞的周曉軍在房外。

相關新聞：奇案解密︱廣州「陪酒公主」拍性愛片逼婚 已婚情人精心設局輪姦害命

啞忍男人最痛的周曉軍，尊嚴換不了幸福，李小燕之後繼續有家不歸，公然會情郎，最終，周曉軍在舉辦婚禮不足兩星期，在10月13日終於爆發，徒手將剛回家的李小燕掐頸至氣絕身亡。

殺害新婚妻子後兩日，周曉軍在15日到了上海市公安局自首，最後被上海人民法院判處死刑，讓這場「三人行」鬧劇落幕。