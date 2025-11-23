Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密︱廣州「陪酒公主」拍性愛片逼婚 已婚情人精心設局輪姦害命

更新時間：07:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：07:00 2025-11-23 HKT

2012年3月22日下午5時，廣州增城一間酒吧的23歲陪酒女賴蔥蔥被人發現慘死租屋處，屍體還殘留多人DNA。原以為兇手難以確認，但公安局第二天就有了眉目，賴蔥蔥生前最後一個見面的人嫌疑最大──她的情人、酒吧老闆薛小偉。

陪酒女搭上已婚酒吧老闆

賴蔥蔥（化名）被發現時，手腳被捆、頸繫皮帶、頭纏膠帶、全身赤裸，慘死在廣州增城一間套房內，死因是頸部嚴重的機械性窒息，遭皮帶勒死。

賴蔥蔥是江西吉安人，1989年出生，18歲中職畢業後去了廣東增城闖蕩，但生活艱難，便去做陪酒女。後來她與酒吧老闆之一薛小偉搭上了，薛小偉已經結了婚，有妻子，妻子汪艷也在同一酒吧工作。

為了方便偷情，薛小偉把賴蔥蔥接出職工宿舍，為她單獨租了一個房間。賴蔥蔥有了身孕，也對比自己大10多歲的薛小偉動了真感情。但薛小偉對她沒有這個意思，想方設法讓她流產。

賴蔥蔥流產後心裡委屈，覺得不能這樣吃悶虧，更想和薛小偉快點結婚。她就故意公開這段關係，到處告訴同事和老熟客，薛小偉看情況不對，想抽身而退，多次提出分手。

要脅離婚反被設局輪姦殺害

警方調查時，發現賴蔥蔥手機裡有一段生前不久錄製她與薛小偉的同房視頻，估計是賴蔥蔥以此要脅薛小偉離婚。但法醫報告指賴蔥蔥體內有3名男性的DNA，其中1人是薛小偉，另外2人是誰？賴蔥蔥死前與3名男性發生過性行為？那個晚上到底發生了什麼事？誰才是真正的兇手？

法庭審訊發現，薛小偉特別花錢僱用2名男性強姦賴蔥蔥，心想若警方找到另外2人，自己便可撇清嫌疑。2人完成強姦任務後，薛小偉再動手捆綁賴蔥蔥的手腳，用新買的皮帶將她勒死。

薛小偉被控故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行。2013年8月11日，案發後17個月，廣東增城市警方經過DNA對比，確認一名強姦賴蔥蔥的男子叫趙明義，此人被控強姦罪，被判處有期徒刑10年。薛小偉隨後上訴，案件被發回重審，但由於不公開審理，無法得知最後的審判結果。

