奇案解密︱江西苦命妻長期遭家暴逼經期行房 老鼠藥毒死丈夫潛逃27年

「換婚」在中國古代或傳統社會中，是指兩個家庭之間以交換姊妹或女兒的方式締結姻親關係的習俗，俗稱「小姑換嫂」或「姑換嫂」。1996年初，在媒人的介紹下，女子潘某的父母將她與鄰村的吳某家「換婚」：讓她嫁給吳某，吳某的妹妹嫁給潘某哥哥。然而，潘某婚後經常遭到吳某的打罵，吳某經常在潘某月經期間強行要求同房，最終引發悲劇。



1997年潘某毒殺丈夫後逃亡27年，2024年7月被捕。她供稱殺人因丈夫長期虐待及生理期強迫同房。近日，該案二審駁回上訴，維持判處無期徒刑的判決。

用老鼠藥毒死丈夫

事發於1997年7月27日上午，江西鷹潭市一個小村莊的潘姓女村民，丈夫盧某完成農活回到家中。吃過早飯後不久，盧某感到腹中劇痛，開始口吐白沫。家人以為是中暑所致，便找來村裡未經正式受過醫療訓練的村醫「刮痧」。村醫發現盧某鼻子耳朵出血，並不是中暑症狀，便要求盧某家人將其送院。到了醫院門口，盧某已經失救身亡。

原來案發前的晚上，吳某一再強行要求與處於經期的潘某行房，女方一度反抗，反遭到吳某毆打，且當日白天兩人因生活瑣碎事多次發生爭吵，吳某動手毆打潘某。為此，潘某產生了殺害吳某的想法。次日，潘某在給吳某煮的米飯中摻入老鼠藥，吳某食用後死亡。

吳某下葬後，其家人懷疑遭潘某下毒，向鷹潭市余江縣公安局報案，該局於1997年7月30日對吳某開棺驗屍。

潛逃外地與他人結婚生子

經檢驗鑒定，吳某胃組織及胃內容物檢出毒鼠強成分，是中毒死亡。公安機關立案偵查後，潘某已潛逃至外地，改名換姓在外地一麵包店打工，在他人介紹下嫁給劉某為妻，其間潘某用新的名字辦理身份證。由於當時戶口管理不嚴，潘某沒有戶口，劉某便找到村委會會計，用潘某新取的名字到派出所上戶，並結了婚。他們後來生了兩個兒子。

被判無期徒刑

2024年7月21日，潘某在江西貴溪市被公安機關抓獲。法院一審認為，潘某因婚姻家庭矛盾，採用投毒的方式，故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪。潘某的犯罪行為給附帶民事訴訟原告人造成的經濟損失。



法院對潘某判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。潘某賠償附帶民事訴訟原告人吳某親屬喪葬費及相關誤工費、交通費等經濟損失共計人民幣5萬餘元。

一審判決後，潘某上訴。二審法院認為，原審判決認定犯罪事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。附帶民事部分處理正確。二審法院裁定：駁回上訴，維持原判。