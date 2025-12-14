Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密︱江西苦命妻長期遭家暴逼經期行房 老鼠藥毒死丈夫潛逃27年

奇聞趣事
更新時間：07:00 2025-12-14 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-14 HKT

「換婚」在中國古代或傳統社會中，是指兩個家庭之間以交換姊妹或女兒的方式締結姻親關係的習俗，俗稱「小姑換嫂」或「姑換嫂」。1996年初，在媒人的介紹下，女子潘某的父母將她與鄰村的吳某家「換婚」：讓她嫁給吳某，吳某的妹妹嫁給潘某哥哥。然而，潘某婚後經常遭到吳某的打罵，吳某經常在潘某月經期間強行要求同房，最終引發悲劇。

1997年潘某毒殺丈夫後逃亡27年，2024年7月被捕。她供稱殺人因丈夫長期虐待及生理期強迫同房。近日，該案二審駁回上訴，維持判處無期徒刑的判決。

用老鼠藥毒死丈夫

事發於1997年7月27日上午，江西鷹潭市一個小村莊的潘姓女村民，丈夫盧某完成農活回到家中。吃過早飯後不久，盧某感到腹中劇痛，開始口吐白沫。家人以為是中暑所致，便找來村裡未經正式受過醫療訓練的村醫「刮痧」。村醫發現盧某鼻子耳朵出血，並不是中暑症狀，便要求盧某家人將其送院。到了醫院門口，盧某已經失救身亡。

相關新聞：奇案解密︱富二代加拿大遭綁票害命  學霸同胞誤殺入獄6年假釋期間失蹤

原來案發前的晚上，吳某一再強行要求與處於經期的潘某行房，女方一度反抗，反遭到吳某毆打，且當日白天兩人因生活瑣碎事多次發生爭吵，吳某動手毆打潘某。為此，潘某產生了殺害吳某的想法。次日，潘某在給吳某煮的米飯中摻入老鼠藥，吳某食用後死亡。

吳某下葬後，其家人懷疑遭潘某下毒，向鷹潭市余江縣公安局報案，該局於1997年7月30日對吳某開棺驗屍。

相關新聞：奇案解密｜洞房夜丈夫睹妻與姦夫睡新房 掀轟動上海情殺案

潛逃外地與他人結婚生子

經檢驗鑒定，吳某胃組織及胃內容物檢出毒鼠強成分，是中毒死亡。公安機關立案偵查後，潘某已潛逃至外地，改名換姓在外地一麵包店打工，在他人介紹下嫁給劉某為妻，其間潘某用新的名字辦理身份證。由於當時戶口管理不嚴，潘某沒有戶口，劉某便找到村委會會計，用潘某新取的名字到派出所上戶，並結了婚。他們後來生了兩個兒子。

相關新聞：奇案解密︱20歲美少女肢解情人妻拋珠江 聞判死咧嘴慘笑哼張惠妹名曲《解脫》

被判無期徒刑

2024年7月21日，潘某在江西貴溪市被公安機關抓獲。法院一審認為，潘某因婚姻家庭矛盾，採用投毒的方式，故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪。潘某的犯罪行為給附帶民事訴訟原告人造成的經濟損失。

法院對潘某判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。潘某賠償附帶民事訴訟原告人吳某親屬喪葬費及相關誤工費、交通費等經濟損失共計人民幣5萬餘元。

一審判決後，潘某上訴。二審法院認為，原審判決認定犯罪事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。附帶民事部分處理正確。二審法院裁定：駁回上訴，維持原判。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。 CGTN
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
9小時前
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
00:39
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
即時國際
11小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
17小時前
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
9小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
21小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
19小時前
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
影視圈
11小時前
連鎖快餐店優惠加碼！週末午晚市75折 焗豬扒飯/海南雞飯/鐵板套餐$36.7起
連鎖快餐店優惠加碼！週末午晚市75折 焗豬扒飯/海南雞飯/鐵板套餐$36.7起
飲食
15小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
19小時前