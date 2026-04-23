李慧琼「開班」教議規 提議員注意公眾觀感 不點名指江旻憓1.4萬「買凳」事件

立法會今（23日）辯論《財政預算案》，議員已悉數完成發言。據悉會議結束後，一眾議員隨即出席由立法會主席李慧琼舉辦的「雞精班」，學習立法會議事規則及內務守則等，所有議員均獲邀。據悉會上氣氛輕鬆，但李慧琼亦有談及修正案偏多現象，提醒議員「唔好自己玩自己」；亦提醒議員，除做足議辦開支申報外，亦要注意公眾觀感，如「用幾多錢買一張凳」等，不點名指近日因高價購買「十大名椅」捲入爭議的旅遊界江旻憓。

李慧琼讚賞議員平均出席率高

「雞精班」由李慧琼及議事規則委員會主席梁美芬主講，秘書處亦有派員出席。李慧琼當上大主席後，「學習」活動已常規化，議會先後就完善行政主導、國安白皮書等舉行研討會。事實上今屆立法會上任前，秘書處已安排兩日的簡介會，簡述議員工作「新手上路」注意事項，但有議員指，經過4個月的實戰工作，如今再「溫故知新」相信效果更佳。

綜合與會議員透露，會上有人關注可否加長口頭質詢時間及提出數量，讓更多議員可以提問，秘書處解釋只有6個口頭質詢的原因，是避免影響大會其他行程，如增加口頭質詢時間或會令其他議程縮短，甚至會令大會需時3至4日才能完成，建議議員可以在個別委員會提出意見。

會上亦提及議事規則，如不可橫行、衣着打扮等等，亦提及議員的利益申報等。有議員引述指，秘書處現時要求的利益申報只是最低要求，議員可按自己需求再申報。

據悉李慧琼在會上提到，今屆立法會讓議員在立法會系統上選擇申報請假原因，包括出席人大常委會會議、立法會活動或會議、政府活動或會議、行會會議等選項供勾選。對於議員缺席會議，主席不會輕易動用酌情權，只會在議員出現重大事故，如重病無法回港等情況使用。總體而言，李慧琼讚賞本屆立法會議員出席率平均高達90%或以上，安慰議員無須過份擔心出席率。

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修正案偏多 倘缺席影響「投票在席率」 主席：唔好自己玩自己

今屆議員議案的修正案偏多，惹資深議員微言。據悉會上提及，過去4個月議員議案平均提出超過5個修正案，對比上屆平均只有兩至三個。李慧琼會上笑言，議員「唔好自己玩自己」，舉例指如一個議員議案提出9個修正案，而議員因事缺席投票，會導致「投票在席率」大跌。

會上亦提醒議員，提出急切質詢的門檻非常高，只有在基於性質急切及與公眾有重大關係的理由下，才可提出無經預告提出質詢。

此外，大主席提醒雖然按照規定，議員提出的質詢內容，在會議前一、兩個星期仍可改動，但由於政府草擬回應需時，質詢字眼稍為改動，可能回應內容也要大改，甚至涉及多一個政府部門，形容官員對臨時修改質詢內容的情況「有微言」，建議如非特別重要、可能直接影響議題時效性的內容，否則臨時更改內容可免則免。

江旻憓「買凳」事件被引為案例 提醒注意公眾觀感

至於最受矚目的新丁、旅遊界江旻憓，近日被發現花費超過1.4萬元開支購入被稱為「世界十大名椅」的「人體工學動態座椅」。據悉李慧琼在會上未有點名，但在談及議辦開支申報時，就語重心長提醒議員，議辦開支除了要做足申報外，公眾觀感也很重要，傳媒一向非常「熱心」查閱開支，透過廣泛報道，公眾亦可能有不同想法，直指「例如用幾多錢買一張凳」等。據悉，李慧琼一談到此事，部分議員即「互打眼色」。

今屆議會90名議員中，有40人為新面孔。由於新丁人數眾多，部分人或對議會工作較生疏，偶有出現「蝦碌」情況，如發言離題等。李慧琼上周已聯同立法會秘書長衛碧瑤，分批約見40名新丁進行「在職培訓」。有議員指，今次學習會的側重點不同，是一次「整合加強版」，即使是議會老手同樣適用。

記者：李健威

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