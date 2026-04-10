立法會出席率統計︱「合理缺席理由」界線緊 腸胃炎、傷風無豁免 資深議員也中招

立法會上任百日，《星島》整理90名議員各類會議出席率，發現不少人包括資深議員，在首3個多月內曾經在非「合理理由」下缺席會議。細問之下，方發現多人因醫療需要缺席會議，但通報後不被視為「合理缺席理由」，無法撇除在出席率的計算中。

守則訂明「嚴重疾病」才算合理缺席理由

《立法會議員守則》規定，議員如因公務或健康等理由而未能出席會議，須在會議開始前通知秘書處並說明原因，如獲主席信納為合理理由，該次會議將不會被計算在出席率統計的基數內，例如出席中央安排的會議、立法會或特區政府安排的活動、紅白二事等。

醫療方面，嚴重疾病或受傷才算是「合理缺席理由」，例如2月在澳洲因病住院無法回港的選委界陳紹雄，缺席了農曆新年起，至3月20日的所有會議，但由於告假獲批，所有會議出席率仍為100%。換言之，一般疾病或醫療需要，很大機會不符「合理缺席理由」定義，需被扣減出席率。

最資深議員之一、民建聯陳克勤在大會「全勤」，唯獨他在3月27日連續缺席了保安事務委員會、內委會及財委會會議。陳克勤回覆《星島》查詢指，當日因腸胃炎無法出席會議，已向秘書處通報，不清楚為何沒被視為「有合理理由缺席」。

相關新聞：

陳紹雄急病澳洲入院治療康復今返港 李慧琼：精神不錯已批准告假

陳振英：引入「合理缺席理由」已屬人性化處理

同樣情況出現在另一資深議員、經民聯黨魁吳永嘉身上。他身兼行管會成員，2月9日的行管會會議未能出席，由於至今只舉行兩次會議，出席率只得50%，頗為顯眼。吳永嘉解釋，當日有醫療覆診，早在會議日程安排之前已預約，無法更改，只能缺席會議，亦已向秘書處通報。

內會主席、總協調人陳振英表示，其實本屆立法會《守則》已經人性化處理，上屆議會無論任何理由，只要缺席會議一律計算在出席率中，今屆引入「合理缺席理由」，是希望將必須缺席會議的「重大事務」區分出來，界線宜緊不宜鬆，因此若非去到很重大的醫療需要，例如住院、懷孕分娩等，相信大主席都不會批准。

他又指，若議員患一般常規疾病，實際上又妨礙到出席會議，須自行衡量是否出席。他舉例，今屆有議員曾在事務委員會會議當日病倒，但仍堅持到會議室先報到，委託同僚代為轉達問題後，回議辦休息觀看直播，再記錄跟進，「你可以自己向選民交代，話我嗰日真係病咗出席唔到，但若果一般傷風感冒都計落去（合理缺席理由），咁守則就無咩意思。」

記者：郭文卓、林劍