陳紹雄急病澳洲入院治療康復今返港 李慧琼：精神不錯已批准告假

現年68歲的選委界立法會議員陳紹雄上月在澳洲急病入院，當時有消息指病情需時治療及恢復，估計至少四星期後才有機會回港。立法會主席李慧琼透過發言人表示，經當地醫療團隊照顧，身體逐漸康復，情況理想，陳紹雄已於今天回港，正遵從醫生指示在家休養。

立法會主席李慧琼曾與陳紹雄通電話，有感他精神不錯。資料圖片

李慧琼表示，今早(18日)曾與陳紹雄通電話，他精神不錯，並已向她告假並獲接納。視乎康復情況，陳紹雄會盡快恢復議會工作。李慧琼又稱，陳紹雄對社會各界人士的關心及慰問再次表示謝意。



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