陳紹雄急病澳洲入院治療康復今返港 李慧琼：精神不錯已批准告假
更新時間：17:34 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:34 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:34 2026-03-18 HKT
現年68歲的選委界立法會議員陳紹雄上月在澳洲急病入院，當時有消息指病情需時治療及恢復，估計至少四星期後才有機會回港。立法會主席李慧琼透過發言人表示，經當地醫療團隊照顧，身體逐漸康復，情況理想，陳紹雄已於今天回港，正遵從醫生指示在家休養。
李慧琼表示，今早(18日)曾與陳紹雄通電話，他精神不錯，並已向她告假並獲接納。視乎康復情況，陳紹雄會盡快恢復議會工作。李慧琼又稱，陳紹雄對社會各界人士的關心及慰問再次表示謝意。
相關新聞：
陳紹雄急病澳洲入院｜李慧琼 : 今日曾與對方通電話 得悉康復進度不錯
最Hit
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
2026-03-17 13:14 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
2026-03-17 16:48 HKT