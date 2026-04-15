再有議員「搭錯線」 嚴剛錯問低碳綠色科研基金 謝展寰即場提醒為下節答題｜Kelly Online

立法會財務委員會今（15日）舉行特別會議討論食物安全及環境衞生，再有議員「擺烏龍」。商界（第三）嚴剛在會上就跟進問題發言時，將原應在下一節環境及生態部分，提出關於低碳綠色科研基金的問題，在此節會議提問，遭環境及生態局局長謝展寰提醒此為下一節問題。

嚴剛提問綠色基金 謝展寰：呢條係下一節問題

在財委會特別會議第十一節尾聲，嚴剛表示，低碳綠色科研基金設立6年，所注資的4億元基金至今只批出1.71億，只佔了四成，詢問當中原因為何。而業界反映，是否當局宣傳未足夠吸引業界重視，或是審批條件嚴格，導致現時批出率只是四成。

嚴剛提問後，財委會副主席陳克勤未有察覺，向政府方示意作答。謝展寰隨即表示「我諗呢條問題係下一節嘅問題」。陳克勤遂稱「係呀，我未...你哋留翻下一次答」，並向嚴剛表示「你可能要係下一節先（問）」。嚴剛知悉後連聲道歉。

議員於會議中「搭錯線」非新鮮事，選委界樓家強上月亦曾在工務小組事務委員會「擺烏龍」，於首節會議講錯第二節議題，最後被剛病癒的委員會主席陳紹雄無奈糾正。

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記者：曹露尹