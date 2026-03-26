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樓家強工務小組發言「搭錯線」 講東涌變講茶果嶺？ 病癒主席陳紹雄無奈糾正｜Kelly Online

政情
更新時間：16:17 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:17 2026-03-26 HKT

立法會工務小組委員會昨日（25日）舉行會議期間，選委界議員樓家強在討論議程時「擺烏龍」，將關於茶果嶺的議題，誤放在東涌的議程中提問，遭剛病癒的委員會主席陳紹雄無奈糾正。

樓家強「擺烏龍」 首節會議講錯第二節議題

事緣昨日工務小組委員會會議，兩項議程分別為「東涌第133B區的公共運輸交匯處」以及「在茶果嶺村地盤戊發展項目興建福利設施」，當時僅在會議早段，仍在討論東涌相關議題。輪到選委界議員樓家強發言時，他開始發表議論：「政府當局建議在茶果嶺村公營房屋發展的項目地盤戊，興建福利設施，包括日間長者護理中心、長者鄰舍中心、及幼兒中心，樂見政府致力增加安老和幼兒……」

樓家強發言約十秒後，陳紹雄隨即察覺發覺「唔對路」，無奈打斷其發言，提醒「你個題目是否下一個題目，現在未到，你留待下一個題目再提出」。其後討論到茶果嶺項目時，樓家強成功搶得「頭啖湯」，重新就該項目發言。

陳紹雄無奈糾正樓家強的「蝦碌」發言。立法會截圖
陳紹雄無奈糾正樓家強的「蝦碌」發言。立法會截圖

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