立法會上任百日統計｜多數議員全勤 惟新設「投票在席率」見分野 一議員竟缺席16次投票

第八屆立法會上任逾3個月，今日（4月10日）迎來第100日。《星島》統計發現，會期至今絕大部分議員在立法會大會及內務委員會等主要會議上，均保持100%出席紀錄。不過今屆大會新增「投票在席率」，公眾可在網上查閱議員於大會議案表決時是否在席，縱使部分議員出席率「全勤」，但其投票在席率或僅得八至九成，即出席率未必能完全反映議員參與表決的實際情況。據統計，有19名議員的投票在席率未達100%，當中有5名議員低於九成，有議員至今缺席16次表決。

新制區分「出席」與「投票」 錯過一個議案或引連鎖反應

本屆立法會上任前，秘書處曾舉行簡介會，介紹大會的新表決程序，包括由本屆會期開始，即使有關議案屬不記名表決，議員亦須先透過座位上的電子表決系統，按下「出席」按鈕，以記錄其在表決當刻是否在席。此安排是為配合本屆生效的《立法會議員守則》，根據守則，議員每年提交的工作報告，須涵蓋其「立法會會議的出席率、投票率及發言情況」。「按出席」步驟旨在方便計算議員表決時的在席率。

換言之，此舉將傳統「會議出席率」與「在席參與表決」細化，讓公眾能更準確地監察議員的參與度。不過其計算方式亦相當微妙，因該比率會將議案及相關修正案一併計算。今屆無約束力的議員議案修正案偏多，甚至被指「濫提」，因此議員若缺席一個有多項修正案的議案，便會產生連鎖反應，投票在席率大受影響。

陳紹雄急病澳洲入院 出席率仍為100%

守則又規定，議員如有獲立法會主席信納的合理缺席理由，該次缺席可不計算在總體出席率中。投票在席率亦採用同一計法。選委界陳紹雄於2月因急病在澳洲留醫，獲信納為合理缺席理由。他錯過了2月25日和3月18日兩次大會，但數據上顯示其出席率、投票在席率均為100%。其投票在席率的表決總次數，分母為73次，有別於其他議員的80多次。他說身體已逐漸恢復，3月下旬開始返回議會工作。

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選委界伍煥杰缺席16次投票：等𨋢5分鐘 落到去已投完

新議會至今舉行8次大會，《星島》統計，大部分議員在大會的投票在席率達100%，包括大主席李慧琼、「新丁」如江旻憓、譚鎮國等；19名議員的投票在席率未達100%，更有5名議員低於九成。其中，在席率最低議員為身兼培僑中學校長的選委界伍煥杰，共缺席16次投票，包括兩次政府決議案、兩次議員議案及相關修正案，在席率僅81.4%。3名議員在席率87.2%，分別為選委界范凱傑及陳曼琪、建測規園界劉文君。

伍煥杰接受《星島》查詢時解釋，1月28日會議議案比預期早表決，到發現要表決時由議辦趕到會議廳，「等𨋢等咗五分幾鐘，落到去已經投完」；3月25日因其他公務在身，只能出席上午會議，下午離港。他承諾繼續熟習會議常規，以立法會工作為先。陳曼琪1月28日有出席會議，但缺席兩個議員議案及修正案表決，她表示當天下午需到廣州出席第七屆廣州仲裁委員會成立大會，並接受廣州市人民政府頒授委員的聘任，已按規定預先填寫不在席通知請假，並說明理由。

方國珊在席率不足九成：出席區會、與官員開會

范凱傑缺席1月28日大會，令他錯過當日兩項議員議案及相關修正案。他解釋當日需出席海南省政協會議，事前已按議員守則請假並通知秘書處，惟後經大會主席裁定不獲信納為合理理由。劉文君則指，曾因公司董事會而缺席會議，亦有一次因檢查文件而錯過投票。

地區直選「票后」方國珊僅缺席3月19日續會一次議案投票，但因修正案較多，令她共計缺席9次投票，投票在席率僅為89.5%。她解釋，當日早上西貢區議會就安達臣道議題需急切討論，加上西貢區有兩間小學面臨停辦，當日需與教育局開會。她又稱，當日「僅差一分鐘」便趕上投票，之後亦有繼續參與會議，承諾日後以立法會工作為首任。

↓↓立法會大會「投票在席率」（由低至高排列）↓↓

界別/選區 議員 投票在席次數（投票在席率）* 選舉委員會 伍煥杰 70/86 (81.4%) 建築、測量、都市規劃及園境界 劉文君 75/86 (87.2%) 選舉委員會 陳曼琪 75/86 (87.2%) 選舉委員會 范凱傑 75/86 (87.2%) 新界東南 方國珊 77/86 (89.5%) 紡織及製衣界 陳祖恒 78/86 (90.7%) 科技創新界 邱達根 79/86 (91.9%) 選舉委員會 黃錦輝 79/86 (91.9%) 社會福利界 陳文宜 82/86 (95.3%) 選舉委員會 管浩鳴 82/86 (95.3%) 選舉委員會 陳宗彝 82/86 (95.3%) 選舉委員會 李家駒 83/86 (96.5%) 新界東北 李梓敬 72/74 (97.3%) 鄉議局 劉業強 84/86 (97.7%) 工程界 卜國明 84/86 (97.7%) 地產及建造界 黃浩明 84/86 (97.7%) 選舉委員會 陳祖光 84/86 (97.7%)

註：只列部分未達100%「投票在席率」議員

*投票時在席，不論有否參與投票。

范凱傑成唯一大會缺席者

至於傳統的會議出席率，范凱傑因出席省政協會議缺席一次大會，出席率為88%，是唯一在大會有缺席紀錄的議員。他在內會出席率只有86%，於司法及法律事務、政制事務委員會出席率，分別為80%及75%。

至於內會，選委界葛珮帆缺席了兩次會議，出席率71%，屬全體議員中最低。此外，新界東北陳克勤、選委界梁子穎及范凱傑，內會出席率同為86%，屬少數未能在主要會議中達至「全勤」的議員。

至於各事務或小組委員會層面，新民黨李梓敬在人事編制小組出席率雖為100%，但身為副主席的他在3次會議中，「有合理理由缺席」兩次，亦缺席了3月16至20日期間的大會及委員會會議，他解釋該段時間要到聯合國發言。同屬該委員會的選委界李家駒，出席率僅有67%。選委界伍煥杰在工務小組委員會的出席率為50%，同界別的魏明德在工商及創新科技事務委員會的出席率亦只有50%。另外，紡織及製衣界的陳祖恒在該委員會的出席率同為67%，其於經濟發展事務委員會的出席率則是75%。

陳振英：公眾可直觀檢視議員參與度

內會主席、總協調人陳振英表示，今屆新規定下，每一次表決無論是否記名、議員是否表態，都需要按下「出席」按鈕並計算在席率，目的是確保議員在重要時間留在會議廳；當然這種模式也有局限，議員大可以「撳完掣就行開」照樣計算出席，但總需要一個量化的準則，公眾最直觀、最快可以看出議員對議會事務的參與度，亦顯示本屆立法會嚴於律己。

至於省市政協活動不視為「合理缺席理由」，陳振英指，上屆訂立守則時有詳細討論，許多工作都與公務有關，但需要定下優次，立法會事務理應僅次於中央國家機關、全國人大政協和特區政府活動，範圍應較狹窄，亦期望議員要以立法會工作為先。

記者：郭文卓、林劍