立法會︱新一屆表決必須表態 梁美芬追問投票記錄 李慧琼主動發言解釋

新一屆立法會已順利組成，90名候任議員今日（11日）需出席立法會事務簡介會，中午到會議廳觀看宣誓儀式示範，並學習電子表決及資料顯示系統等內容。

梁美芬：棄權實質政治效果等於反對

秘書處介紹指，電子表決系統新增規定，議員記名或不記名表決前，都需要按「出席掣」。成功連任的選委界議員梁美芬指出，以往記名表決時，議員可只按「出席」掣而不投下任何票項，包括棄權票，關注新系統下此類情況會如何處理及顯示，更質疑指「棄權實質政治效果等於反對，即宜家要走出去啦？」

秘書處：不投票形同「拒絕表決」

秘書處秘書長衛碧瑤回應稱，新規定記錄的是「參與表決率」，在現行機制下，參與表決時不可以純粹「出席」，而必須選擇贊成、反對或棄權其中一項。若不選擇任何選項，則形同「拒絕表決」或「拒絕表態」。

李慧琼主動解釋新規定

民建聯李慧琼亦主動加入討論，表示新履職機制下，議員投票不論是記名或不記名，都需要按下出席掣，強調相關規定是為確認議員有否參與投票，記錄議員的投票次數，「希望大家理解一下。」梁美芬則回應指，「我理解嘅，Starry（李慧琼英文名字）」。

梁美芬亦多番關注不記名表決新安排，包括會否公開展示出席及表決結果。衛碧瑤指，新規定下若不記名投票，不會即場公開顯示相關紀錄。

不記名投票只會記錄有否「出席」

衛碧瑤續解釋，在不記名投票的場景中，新系統的操作與以往實質相同，系統僅會記錄議員當時「出席」，但不會亦無法記錄其有否舉手。由於現場人數眾多，主席實際上難以看清每位議員有否舉手。因此，在新規定下，議員只需如常操作，系統會在投票一刻記錄其出席狀態。

同樣連任的選委界議員陳紹雄提出，若議員因利益衝突需離席避席，將無法按下出席鍵，擔心會被記錄為缺席。秘書處回應稱，此類情況屬於既有議事規則，與無故退席情況不同。

江旻憓「捽手」聽講

會上亦模擬宣誓環節，由秘書處職員上台示範，若議員讀錯誓詞版本或內容有誤，監誓人會要求即時重新宣誓。議員需手持印有自己姓名的誓詞卡片宣讀，完成後返回座位。議員需於本月30日再次彩排。

講解期間，有議員專心聽書，亦有議員互相交流。旅遊界候任議員、「微笑劍后」江旻憓「捽手」聽講；民建聯葛珮帆與連任成功的自由黨主席邵家輝則貼耳交談，新界東北李梓敬更傾身與前排的飲食界梁進交流；工聯會梁子穎教身旁的選委界鄧銘心使用電子表決系統。

記者：曹露尹

攝影：何家豪