大棋盤︱江旻憓完成放棄外國護照 立法會實現「全華班」

立法會上任逾3個多月，《星島》早前統計90名議員的出席率、投票在席率等數據，發現大部分議員全勤，包括被稱為「成功轉型」的旅遊界議員江旻憓，她至今所有會議出席率均為100%，相當勤力。「劍后」在醞釀參選立法會之初，已受到公眾極大關注，焦點之一是她擁有加拿大護照，據悉她已完成放棄手續，令本屆立法會實現「全華班」。

江旻憓月前已完成放棄 未特別公布

基於歷史原因，香港回歸前部分中產精英階層移居海外，他們及其下一代因而獲得外國居留權，江旻憓的加拿大護照亦由此而來。對持有人而言，他們即使長居香港甚至在港從事公職，外國護照都視為旅遊證件繼續使用，但若然擔任立法會議員等重要公職，外國護照就變得敏感。

江旻憓獲同僚讚勤於學習

去年立法會選舉前夕，原本盛傳江旻憓劍指地區直選，惟她持有加拿大國護照，趕不及放棄手續，最終空降容許有外國國籍或居留權的旅遊界，並成功當選。她報名參選當日，承認有加拿大護照，但已啟動放棄護照程序。最新消息是手續已在約一、兩個月前完成，只是江旻憓沒特別公布。

回歸以來，立法會議員擁有外國護照或居留權大不乏人，例如上屆有會計界黃俊碩、法律界林新強、地產及建造界龍漢標；第六屆則有建測規園界謝偉銓（2021年競選連任時放棄）。梁君彥2016年登上主席寶座前，亦曾持有居英權。

去年12月的立法會選舉，至少4名候選人申報有外國護照或居留權，除了江旻憓，包括參選商界（第一）的李家聰、參選建測規園界的林家輝有英國居留權；爭取連任的黃俊碩申報有英國及加拿大居留權，最終只有江旻憓一人當選。換言之，江旻憓完成放棄加國護照後，立法會再無議員擁有其他國家的居留權，今屆立法會是首次實現「全華班」的議會。

由運動員、馬會經理轉跑道至政界，江旻憓出席率滿分，同僚之間又如何評價其表現呢？近日她與九龍城區議員黃文莉開設地區辦事處，撐場的立法會主席李慧琼就大讚江旻憓工作努力認真，經常為旅遊界發聲。負責協調功能界別的自由黨主席邵家輝指，江旻憓由為港爭光的運動員轉型為議員，在地區工作、公共政策等方面實戰經驗，的確需時累積，但從近月觀察到江旻憓勤於學習政策、為人善良，本身底子不俗。

由旅遊界轉戰選委界的姚柏良則以「引路人」角色，聯同江旻憓出席旅遊相關活動、與業界會面等。他向筆者指，不同議員合作常見，自身在選委界進一步展拓旅遊業與其他界別的關係，發展「+旅遊」機遇，江旻憓則多與業界溝通，各有側重點。他亦喜見江旻憓勤於學習，發言漸見充實、自信心提升，相信她會繼續進步。

另一邊廂，新民黨議員陳家珮早前在灣仔逆線行車，被控不小心駕駛，立法會監察委員會已開會跟進。據了解，監委會已完成討論並會作處分，正待合適時機公布。根據議員守則，議員不當行為的處分由輕到重，分為書面警告、書面警告及當面訓誡，或藉議案訓誡、譴責或暫停職務，預料今次處分屬較輕微的第1級或第2級。

聶風