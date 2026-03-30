國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 接替曾國衞 曾任環境局常秘

新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的相關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的提名，國務院2026年3月30日決定：任命謝小華為政制及內地事務局局長。行政長官李家超將於今日（3月30日）約上午10時45分在政府總部會見傳媒，預料回應有關任命。

謝小華曾任環境及生態局常秘

謝小華於1987年6月加入政府，曾任職行政主任及勞工事務主任職系，1988年6月轉職政務職系後，於2023年四月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前憲制事務科、前公務員事務科、前新機場工程統籌署、前經濟科、前衞生福利科、香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處、前庫務局、前經濟發展及勞工局、前運輸及房屋局和前食物及衞生局。

她於2016年4月至2022年1月出任民政事務總署署長，於2022年1月至12月出任環境局常任秘書長（後改稱為環境及生態局常任秘書長（環境））／環境保護署署長，並從2023年1月起出任環境及生態局常任秘書長（環境）。

謝小華於2025年1月2日，展開退休前休假。

曾國衞1月以健康理由辭任

原政制及內地事務局局長曾國衞，於今年1月以健康理由辭任，他當時透露因前列線癌指數上升，手術後亦無甚改善，完成立法會選舉後辭任。當時特首李家超表示會物色繼任人，其職位暫由副局長胡健民署任。