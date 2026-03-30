謝小華出掌政制及內地事務局 李家超：重中之重編制首份《香港五年規劃》 一特質「比任何人優勝」

國務院今日（3月30日）任命謝小華為政制及內地事務局局長，行政長官李家超今早聯同謝小華一同見傳媒。李家超表示，政制及內地事務局職責包括貫徹《基本法》落實、推廣《基本法》、舉辦選舉等，現時重中之重工作，是在行政長官主導之下，主責統籌編制香港首份「五年規劃」。

李家超曾考慮多名人選 有被推薦、自薦

李家超透露考慮過不同人選，最後決定邀請謝小華出任，是考慮了她作為退休資深政務主任，有38年政府工作經驗，認為其表現卓越、有領導能力，具備豐富行政和管理經驗，能夠與政府上下建立良好的溝通和合作關係。

李家超指，政府早前宣布制定首份「五年規劃」，由行政長官主導，政治及內地事務局主責，負責和推動政府、立法會協同研究及收集現時機制的運作，現時各政策局已成立香港五年規劃編制小組，正全速工作在今年內完成編制香港首份《五年規劃》，有信心謝小華能夠帶領局內人員，在行政長官主導之下，完成好統籌香港五年規劃編制工作。

他讚賞謝小華勇於承擔，有信心她會帶領局方全力以赴工作。

謝小華：編制首份《五年規劃》是重中之重任務

謝小華表示，對獲特首提名、中央任命深感榮幸。她指編制首份《香港五年規劃》是重中之重任務，與政府、立法會及社會合作。今明兩年有多場選舉，包括今年的選委會選舉、明年的特首選舉及區議會選舉，會貫徹「愛國者治港」原則，舉行公平、公正、安全有序的選舉，又提到會加強愛國主義教育。

提名謝小華三原因：在政府多年具溝通基礎 「比任何人都優勝」

李家超之後再透露，考慮過多名人士，包括被推薦、自薦等，最終他決定提名謝小華，有三大原因：

一是對編制首份《香港五年規劃》的認識，謝小華明確表明要編制好，深知其重大意義，過去也曾參與「十四五」規劃，對她的認識和熱情有信心；

二是《香港五年規劃》今年內完成，時間緊迫，謝小華在政府工作多年，具溝通基礎，「比任何人都優勝」；

三是謝小華過去與立法會及各界建立了人際網絡，對工作事半功倍。

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謝小華是接替今年1月以健康理由辭任政制及內地事務局局長的曾國衞，局長一職其後由副局長胡健民署任約兩個月。

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記者：郭文卓

攝影：盧江球