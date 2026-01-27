曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務

【曾國衞離任】新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的相關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的建議，國務院2026年1月27日決定：免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。

曾國衞離任︱曾遭美國制裁 完善選制期間為政府主力

曾國衞於1987年加入入境事務處，任職助理入境事務主任。他於2012年晉升入境事務處助理處長，2014年晉升入境事務處副處長，2016年出任入境事務處處長。

曾國衞離任︱按法庭裁決推同性伴侶草案 遭行會成員點名批評

曾國衞於2020年，上屆政府任期中段接任政制及內地事務局局長，其後遭美國制裁。2021年完善選舉制度，曾國衞是政府主力。至本屆政府，由於並無政改，曾國衞可表現之處不多，2023年他與民青局合力推動區議會改制。去年政府基於法庭裁決，向立法會提交《同性伴侶關係登記條例草案》，但遭大比數否決。曾國衞在法例審議期間向議員尋求支持時，遭行會成員吳秋北在社交平台點名批評。

據政府網頁介紹，政制及內地事務局負責協調《基本法》的全面和貫徹落實。局方按照「一國兩制」、「港人治港」和高度自治的原則，發展和維持香港特區政府與中央人民政府和其他內地政府部門建設性的工作關係。

