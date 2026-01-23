大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選 兩類人才有望上位？

本周官場新聞特別多，先有政府飲用水風波紀律行動公布，再有駐天津處主任鄭震生閃電被炒，昨日再傳出多名問責官員將「落馬」，政界茶餘飯後話題多不勝數。距離本屆政府任滿不足一年半，此時傳出換人消息，政圈各有看法，有行會中人認為，應待宏福苑火災調查結果出爐後，按事實追責；亦有人主張「手起刀落」，盡快有官員鞠躬下台，以息民憤。

涉大火相關官員 待調查結果出爐始問責

據悉，官場上周已開始傳出「大地震」，政制及內地事務局局長曾國衛、房屋局局長何永賢，以及一名副司長有份上榜，也有其他局長被視為「高危」。獨立委員會正馬不停蹄工作，調查宏福苑火災起因，事件亦牽涉不同政策局和部門，目前政府似是傾向等齊調查結果，釐清責任誰屬後才「落刀」。

常秘及副局長可獲提拔？

不過值得注意的是，與大火事故無關的政治委任官員，可能另有安排，意味與宏福苑事件沾不上邊的高官，反而有機會「順手推舟」提早下台。昨日傳出曾國衛或離任消息後，政界紛紛猜測出事原因及去向，恰巧近日駐天津辦主任捲入豪華款待風波，令事件更為耐人尋味。有趣的是，至少有兩名建制議員探問，曾國衛是否有機會升任副司長；也有人為他說項，認為他被美國制裁，也算是「功勳」。

政界向來熱衷「估領袖」遊戲，倘若曾國衛、何永賢等官員被撤換，將牽一髮而動全身，高層人事勢必大執位。有建制中人指，要審視政府內部是否有合適人才頂上，例如熟悉政府運作的常任秘書長，但政府本身亦陷入「常秘荒」；另一途徑是從現任副局長之中，提拔有能之士為局長。

換人考量涉下屆政府人事佈局

今次人事變動亦傳出有副司長「落馬」，預料很大機會由政府內部晉升；至於接任熱門人選，政界估計不外乎個別表現進取的局長。有政圈人士分析，本屆政府任期只餘一年多，特首選舉明年便舉行，誰人「上位」出任副司長及局長，更可能牽涉下屆政府高層佈局，換人背後的時機及考量會更多。

全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，即使任期只得一年半，若接任人有所表現，下任特首定必有興趣挽留，「中央亦會睇實官員表現，事實上特區政府換屆，並非是『一朝天子一朝臣』，無論政策或人才都有一定延續性。」

宏福苑世紀大火後，政府成立獨立委員會調查，最快今年9月才提交報告，此時傳出高官換人消息，又會否影響委員會工作？有資深建制派認為，委員會只負責審視火災原因、大維修圍標問等制度問題，並非「分配責任」，最終哪個部門或人士要負上責任，必然由政府定奪。

聶風

