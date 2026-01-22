大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機

港府高層再傳「大地震」，特首李家超任期只剩一年半之際，有指部分問責官員將於短期內被撤換，包括政制及內地事務局局長曾國衞、房屋局局長何永賢。知情人士透露，今天「早禱會」有提及，獨立委員會仍在調查宏福苑火災起因，真相尚待查出，而獨立委員會的職權範圍已清晰列明，要查找各環節問題的相關責任，因此政府採取任何行動都必須建基於事實，這樣才對各方面公平，現階段任何關於官員因大火而問責下台的說法，似乎都是揣測。

不涉大火相關官員 「另有政治考慮及決定」

不過有消息人士指出，不涉及大火相關的政治委任官員，則有可能另有政治考慮和決定。有政圈中人指，李家超現屆任期不足一年半， 若然今次人事調整的消息屬實，顯示他衝勁十足、敢於用人，有變革決心。

筆者早於上星期陸續收到不同消息來源透露，高官人事變動涉及多人，包括獨立委員會調查出爐後、需被問責的官員，預料前後至少有3名官員會被撤換。政府對上一次高層人事變動是2024年12月，時任運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄被免職，分別由陳美寶及羅淑佩接任。

傳一名副司長「落馬」

李家超去年6月上任3周年前夕，曾被問到任內會否再換人，他當時稱目前滿意所有司局長表現，亦符合他的要求。不過「政治一日都嫌長」，李家超半年後再有換人計劃，特別是大埔宏福苑世紀火災後，政府班子是否換人一直受大眾關注。李家超多次強調會「問責到底」，任何人如須負上責任，「無論是政府或非政府人員，無論是基層或高層，都會按事實追責懲處。」

本屆政府架構增至「六司十五局」，包括新增3名副司長，消息透露今次人事變動，亦可能包括一名副司長會落馬，預料接任人選很大機會由內部晉升。

高官人事調整須考慮眾多因素，包括司局長的接任人選、現時是否有合適的常任秘書長或副局長頂上，以至未來施政方向及重點等，因此今次「官場音樂椅」轉動，勢牽一髮而動全身，同時也締造更多「向上流動」機會。

聶風