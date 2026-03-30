謝小華被稱「高官樓后」 曾申報擁18物業 謝：政府有完善利益申報機制

國務院今日（3月30日）任命謝小華為政制及內地事務局局長。謝小華今早在特首李家超陪同下見記者，她表示衷心感謝李家超提名，以及中央政府委任其成為政制及內地事務局局長，對此深感榮幸，且責任重大。謝小華指，今年是國家「十五五」開局之年，編制《香港五年規劃》是政制及內地事務局今年重中之重的任務，非常期待開展工作，並在行政長官領導下，與政府、立法會議員及社會各界合力做好《五年規劃》，開創香港高質量發展新局面，更好融入和服務國家發展大局。

謝小華：做好選委會、特首選舉

謝小華又指，大灣區建設是重大國家戰略，當局會繼續與粵澳合作，優勢互補，共同積極推動大灣區建設，為國家高質量發展作出重要貢獻，同時為香港帶來更多機遇。

其他工作方面，謝小華提到，香港今明兩年舉行多場重要選舉，分別是今年年底前的選舉委員會界別分組一般選舉、明年的行政長官選舉，以及區議會選舉。政制局會貫徹落實「愛國者治港」原則，繼續與選舉管理委員會緊密合作，確保在選舉制度之下舉行公平、公正、誠實和安全有序公共選舉 。

謝小華表示，局方亦會積極推展愛國主義教育，並廣泛向市民推廣憲法和《基本法》，與社會各界攜手，加強青年學生對國家的認識，深化國民身份認同；繼續促進與港區全國人大代表、全國政協委員的恆常交流，加強溝通協作。

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曾任環境局常秘 參與垃圾徵費議題

謝小華過往有「高官樓后」之稱，曾於2022年申報擁有18個物業及9個車位，被問及會否擔心影響市民觀感。謝小華回應指，政府有完善透明的利益申報機制，會一如既往將個人資料詳列。

謝小華退休前曾任環境及生態局常任秘書長，曾參與處理垃圾徵費議題，被問及會否影響市民對其出任局長的信心，她未有正面回應，重申政制局重中之重是制定首個五年規劃，而根據以往在政府的經驗、和立法會的溝通經驗，有助在短時間內收集意見，服務國家發展。

記者：郭文卓

攝影：盧江球