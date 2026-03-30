謝小華出任政制局長 林健鋒讚做事「細心、上心」 熟悉政府運作

退休資深政務官謝小華重返官場，獲特首提名、中央任命為政制及內地事務局局長，重中之重工作是編制《香港五年規劃》。行政會議成員林健鋒向《星島頭條》表示，與謝小華認識多年，過往在不同範疇有溝通和合作，稱讚對方做事「細心、上心」，認為政制及內地事務局在她領導下，會做好編制《五年規劃》、對接國家「十五五」規劃等重要工作。

林健鋒指，政制及內地事務局肩負多項重要工作，包括今年的選舉委員會界別分組一般選舉、明年的行政長官選舉，以及區議會選舉，謝小華在政府工作多年，又曾任民政事務總署署長，對政府運作、地區事務等有深入掌握，相信以其豐富經驗，有助帶領團隊應對不同挑戰。

陳勇冀積極推動對接「十五五」規劃

民建聯議員陳勇非常歡迎有關任命，指政制及內地事務局肩負推進《基本法》落實、深化大灣區合作、加強內地與香港交流溝通及完善選舉制度的重任，期望謝小華在國家「一國兩制」方針指引下，善用豐富公務經驗，在新崗位上堅定立場，維護國家主權、安全和發展利益，並應帶領團隊勇於擔當、開拓進取，積極推動香港主動對接國家「十五五」規劃，制訂好香港首份《五年規劃》。

謝小華今早見記者時表示，今年是國家「十五五」開局之年，編制《香港五年規劃》是政制及內地事務局今年重中之重的任務。她提到，香港今明兩年舉行多場重要選舉，政制局會貫徹落實「愛國者治港」原則，繼續與選舉管理委員會緊密合作，確保在選舉制度之下舉行公平、公正、誠實和安全有序公共選舉 。

謝小華又指，局方亦會積極推展愛國主義教育，並廣泛向市民推廣憲法和《基本法》，與社會各界攜手，加強青年學生對國家的認識，深化國民身份認同；繼續促進與港區全國人大代表、全國政協委員的恆常交流，加強溝通協作。

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