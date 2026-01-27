曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」

據新華社報道，2020年起出任政制及內地事務局局長的曾國衞今日(27日)被免去局長職務。曾國衞是首位紀律部隊出身的政制及內地事務局局長，任職5年期間，有份推動完善選舉制度、重塑區議會、舉辦立法會換屆選舉等；去年12月的立法會改選，地區直選投票率達31.90%，超級上一屆，曾獲港澳辦稱讚選舉成功圓滿舉行。2020年8月，美國制裁多名中港官員，曾國衞是其中之一，制裁令至今仍生效。

入境處出身 疫情親帶隊赴日本包機接回港人

曾國衞於1987年加入前人民入境事務處（1997年改稱為入境事務處），任職助理入境事務主任，於1991年晉升為入境事務主任，再於2000年晉升為高級入境事務主任。在2004年，曾國衞晉升為總入境事務主任，至2007年升任助理首席入境事務主任。他於2012年晉升入境事務處助理處長，2014年晉升入境事務處副處長，2016年出任入境事務處處長。

曾國衞擔任入境事務處處長時，停泊日本橫濱的鑽石公主號郵輪爆發新型冠狀病毒，有369名港人滯留船上強制檢疫，當中70人確診，31人為緊密接觸者在陸上隔離，有193人乘政府包機回港。曾國衞親自帶隊赴日本交涉接回港人，他形容該次救援行動是他30多年職業生涯中最高難度。

2020年被美國制裁 曾國衞：無感覺

2020年8月7日，美國財政部宣佈，制裁11名「損害香港自治」的中港官員，被制裁者包括時任行政長官林鄭月娥、曾國衞等人。曾國衞當時回應指，美國的制裁對他沒有實質影響，對此「一點感覺也沒有」，批評美國做法是自欺欺人。他說自己沒有資在美國、沒有子女在美讀書、沒有計劃赴美，故制裁沒有帶來實質影響。

立法會選舉投票率超前上屆 港澳辦犒讚

曾國衞任內順利完成了完善選舉制度後首兩次選舉，包括2021年第七屆立法會選舉及2025年第八屆立法會選舉。第七屆立法會選舉投票率為30.2%，較2016年香港立法會選舉投票率低約28%，是香港回歸以來地區直選投票率最低的一次；第八屆立法會選舉地方選區投票率為31.9%，較上屆高1.7個百分點，有超過131萬名選民投票。

港澳辦當時形容選舉過程安全、順利、圓滿，又指「選舉委員會界別、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆」，充分代表香港民意，也充分反映香港社會對選舉的高度重視、積極認同和熱烈支持，「充分展現香港堅定邁向由治及興的強大決心意志」，對此熱烈祝賀。

區選曾「甩轆」 電子選民登記冊系統發生故障

不過，曾國衞任內處理選舉亦有「甩轆」事件，在2023年區議會選舉投票日，電子選民登記冊系統晚上發生故障，令各投票站未能使用系統發出選票，投票時間更破天荒加時。曾國衞事後指，對選民造成不便，當局會汲取經驗，努力採取所需的保障措施。

任內提「同性伴侶關係登記草案」 被立會否決

政府2025年提交《同性伴侶關係登記條例草案》，旨在建立同性伴侶關係登記制度以履行終審法院裁決，惟遭到跨黨派反對，立法會以71票反對、14票贊成、1票棄權之下大比數否決草案，成為當屆立法會首個被否決的政府法案。曾國衞當時表示失望，但不認為會衝擊法治，未達共識不擬申法院延期。

曾獲頒金紫荊星章

曾國衞在2022年獲政府頒授金紫荊星章，嘉獎語指，他盡心竭力為政府和香港市民服務35年，表現卓越，尤其在擔任入境事務處處長和政制及內地事務局局長期間，為香港居民和訪客提供出入境設施和相關服務，以及處理政制及選舉事務、促進與內地更密切聯繫和合作，貢獻良多。