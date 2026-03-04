兩會2026︱陳勇：香港團非追求每個建議均需聯署 關鍵是要凝聚真知灼見

兩會今明兩日在北京召開，多名港區人大今晚（4日）在北京會見傳媒。港區全國人大代表團副團長陳勇強調每一位人大代表都有權利提出建議，即使一、兩位代表自己提出建議，但若得到更多認同 ，且在法律上、國家方針能夠配合時，往往能夠取得比較大的進展及得到更多重視，因此未必追求每一個建議都需要很多委員聯署。

陳勇：建議關鍵是凝聚更多真知灼見

去年港區全國人大代表團提出兩項聯名建議，包括「購房資金通」及發展碳排放交易市場。被問及今年醞釀聯名建議的安排，陳勇表示委員仍在醞釀商討，要觀察哪一方面是所有代表都共同比較關心，並共同建議。他強調每一位人大代表都有權利提出建議，即使一、兩位代表自己提出建議，但若得到更多認同 ，法律上、國家方針能夠配合時，往往能夠取得比較大的進展及得到更多重視。因此未必追求每一個建議都需要很多委員聯署，最關鍵是凝聚更多真知灼見，助力國家發展，在兩會中提出更多香港各界建議。

馬逢國倡追封為保衛香港而犧牲者

港區全國人大代表團團長馬逢國指出，會議議程已大致敲定，今年議程較以往有所增加，除了「十五五」規劃，亦增加三項議案，會議日程由3月5日至12日，每日會議內容及人事安排均已決定。

馬逢國透露，已準備五、六項建議，其中一項重點是推動追封為國家建設或保衛香港而犧牲捐軀的人士。他舉例指，歷史上東江縱隊有不少人犧牲，在30年前回歸亦有「保釣」人士犧牲，認為應對他們予以表彰。

馬逢國提出另一項建議，則與香港如何發揮自身所長，貢獻國家發展有關。他早前曾到訪南極，啟發他探討香港在海洋與極地研究事業方面作貢獻。他指出，香港擁有五所世界百強大學，科研能力及網絡資源具備優勢，可利用「一國兩制」下的特殊角色，為國家發展貢獻力量。

胡曉明倡於内地中小學推廣繁體字

港區全國人大代表胡曉明則指，去年國家在語言標準相關規定中，提及會保留繁體字。強調繁體字在國際上，尤其在香港、澳門及台灣地區仍廣泛使用，對於聯繫相關地區的人士有重要幫助。他強調，繁體字是中華文化的精髓，保留了許多文化傳承。應當重視其價值，並在教育層面加以推廣。建議在中國內地的中小學階段，大力推廣繁體字的學習和應用，以確保文化得以傳承。

港區全國人大代表姚祖輝表示，很高興特首李家超昨日（3日）拜訪國務院國有資產監督管理委員會，相信在國資委帶領下，很多央企會考慮參加北部都會區發展，又指在央企和頭部民企的出海上，香港亦可以在金融和法律上提供協助。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道