北京兩會大雪紛飛 港區人大齊打卡 陳曼琪：瑞雪象徵祥瑞希望｜Kelly Online

全國兩會即將開幕，北京今日（4日）下起雪來，到人民大會堂出席預備會議的港區人大代表，紛紛舉機自拍。港區全國人大代表陳曼琪表示，預備會遇上大雪紛飛，形容是「瑞雪兆豐年」，象徵祥瑞及希望。她相信在國家領導和大家共同努力下，國家一定會更加繁榮富強，人民生活會更加美好，她會繼續盡心盡力，履職盡責，為國家和香港發展貢獻力量。

預備會議結束後，一眾代表看見大雪紛飛皆感到高興，在大會堂外拍照留念，但溫度亦明顯驟降，各人拍照後急急上車離開。

