兩會2026｜港區人大醞釀提聯名建議 馬逢國：為對國家有重大貢獻港人烈士追封榮耀

兩會今明兩日在北京召開，港區人大今早（4日）前來人民大會堂開大會預備會。港區全國人大代表團團長馬逢國在大會堂外表示，今次會議有很多規劃綱要需討論，需討論的包括《中華人民共和國生態環境法典（草案）》議案、《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》議案等，預料會議時間稍長。

徐莉因身體原因未出席預備會議

被問及港區人大代表今年醞釀聯名建議為何，馬逢國表示正在準備，他和港區人大凌友詩正在準備有關香港為對國家有重大貢獻烈士追封榮耀的議案，具體內容正在準備。至於36名港區人大代表，今日只有35位出席，馬逢國表示，徐莉代表今日因身體原因未能出席。

陳振英冀出台其他金融相關政策

港區全國人大代表陳振英表示，今年最關注「十五五」規劃，會否與大家預期有何不同，特別是創科相關範疇，有何新政策配套，又期望有其他金融相關的政策出台。另一港區人大陳仲尼關注，香港如何發揮國際金融中心的功能，助力國家「十五五」建設。

徐莉連續第二年缺席兩會，現屆全國人大當選至今，未試過齊人上京開會。

早上近11時，北京下起雪來，且越下越大，是近年較少發生，不少來採訪的記者都在大會堂外拍照留念。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道