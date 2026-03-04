兩會每日精華｜全國政協會議開幕 王滬寧發表工作報告 緊扣「十五五」任務深入調研
更新時間：19:31 2026-03-04 HKT
全國政協十四屆四次會議今日（4日）下午揭幕，國家主席習近平等領導人出席開幕會。全國政協主席王滬寧發表政協工作報告，指過去一年，全國政協就支持港澳更好融入和服務國家發展大局，組織委員視察考察，包括開展了107場「進校園 講國情」活動，又邀請242名港澳委員和僑胞代表參加紀念中國抗戰勝利80周年大會及閱兵式。他說，政協今年會緊扣「十五五」規劃確定的重大任務和戰略深入調研，提出可操作性的對策建議。
人大會議明開幕 審查十五五規劃草案
另外，十四屆全國人大四次會議將於明日上午開幕，今早舉行的預備會議通過了11項議程，除了審議政府工作報告，及審查十五五規劃草案外，也會審議涉及生態環境、促進民族團結進步及國家發展規劃的三部法律。
會議新聞發言人婁勤儉今日中午召開中外記者會，回答了關於經濟、外交等多條提問。有美國記者問到，伊朗危機會不會影響美國總統特朗普的訪華計劃，婁勤儉說，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中方願同美方加強各層級的溝通，同時中方也有自己的原則和底線，將堅決捍衛自身主權安全發展利益。
婁勤儉：中央繼續出台更多惠港政策措施
經濟方面，婁勤儉強調堅持擴大內需，提振消費，「十五五」期間會推動科技創新和產業創新融合。
他又說過去一年，在中央的大力支持下，香港特區政府團結帶領社會各界，著力拼經濟、謀發展、搞建設，香港由治及興邁出新步伐。下一步，中央將在「十五五」規劃中對支持香港發揮獨特優勢和重要作用進一步作出部署，繼續出台更多惠港政策措施。
記者：郭詠欣 北京報道
