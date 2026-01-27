曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層

近期港府高層換人傳聞滿天飛，國務院今日（27日）公布免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務，成為本屆政府第3名中途離任的局長。曾國衞透露因前列線癌指數上升，手術後亦無甚改善，完成立法會選舉後辭任。特首李家超表示會物色繼任人，其職位暫由副局長胡健民署任。雖然本屆政府任期只剩下不足一年半，但願意加入問責班子大不乏人，政圈預料由政府內部晉升或調任居多。

新人選或牽涉下屆政府人事佈局

曾國衞離任消息上周已傳出，政圈紛紛猜測原因和去向，以及其接任人選。近日政圈傳出不同名字，包括前任或現任紀律部隊首長，亦有指政府可能從內部提拔人選，由熟悉政府高層運作及內地事務的人士出任。過往政制局局長多由政務官掌航，曾國衞2020年擔任局長，是首次由紀律部隊出身者領導政制局。

今次人事調動雖只有曾國衞一人，但可能「牽一髮而動全身」，不單單是尋找合適人選頂上，更可能牽涉下屆政府的高層人事佈局，因此需要通盤考慮，從整體上審視用人佈陣。甚至有說法指，政制局局長空缺可能由其他問責官員調任，如此一來，將會加快「高官音樂椅」流轉。

政制局肩負對接「十五五」規劃等任務

有建制中人認為，雖然政府任期只剩下一年多，但願意走入「熱廚房」者大不乏人，若任內有所表現和作為，過渡至下一屆政府亦不是問題，關鍵是相關人選能否做到中央交負的任務，包括加快融入及服務國家發展大局、深度參與大灣區建設等。

值得注意的是，目前政制局多個重要位置皆懸空，包括常任秘書長及局長政治助理，隨著曾國衞離任，更只得胡健民「擔大旗」。李家超今早回應時表示，會確保該局運作暢順，覓得才能合適的人選以填補相關職位空缺，又指會與公務員事務局商討，盡早安排合適人員調遷至政制局。

政制局今年肩負多項重任，包括今年3月兩會將通過國家「十五五規劃」綱要草案，特區要主動對接及推進相關工作，把握發展機遇。另一重點工作是下半年舉行新一屆特首選舉委員會選舉，以準備明年特首選舉。李家超稱會在政制局內成立小組，檢視重點任務順序排列優次，然後盡快安排具相關才能人選對接。

宏福苑大火後，高官「換馬」消息頻頻傳出，但不涉大火相關的曾國衞率先離開官場，政界預料待獨立委員會調查結果出爐後，才會有下一輪高官人事變動。

