曾國衞免職｜副局長胡健民署任 民建聯出身 曾任宏福苑法團顧問 稱無參與大維修招標

政情
更新時間：10:48 2026-01-27 HKT
發佈時間：10:48 2026-01-27 HKT

曾國衞免職｜國務院今日（27日）決定免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。曾國衞以健康理由辭任，透露前列腺癌指數一直上升，曾作手術等無甚改善，故完成立法會選舉後辭任。特首李家超指，會物色繼任人選，目前由副局長胡健民署任局長。

現年59歲的胡健民是民建聯成員，擁有倫敦帝國學院機械工程學士學位、清華大學高級公共管理碩士學位。他曾開設貿易公司，亦曾擔任香港輔警總督察。2015年起任大埔區議員，服務宏福選區，惟2019年連任失敗。至2021年10月，胡健民獲委任為政制及內地事務局副局長，輔助曾國衞。

宏福苑大火後，曾任宏福苑業主立案法團的法團顧問的胡健民回應指，2021年10月起已辭去法團顧問，再無參與該屋苑的任何事務，包括其於2023年5月16日進行的維修工程招標事宜。

立法會上周四討論有關「十五五規劃」議案，政圈盛傳曾國衞會離任，他當日未有現身，由胡健民代為出席。會後胡健民被問及有否收到曾國衞離任消息，他稱不回應揣測性問題。

