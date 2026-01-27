曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長

【曾國衞離任】特首李家超今早（1月27日）出席行政會議前見傳媒。國務院今早免去曾國衞政制及內地事務局局長職務，李家超陪同現身，一同回應事件。李家超解釋，曾國衞以健康理由辭任，感謝其對政府貢獻，祝願他身體健康。

曾國衞：高強度工作中 身體出現狀況

李家超與曾國衞一同現身。李家超指，曾國衞是以健康理由辭去職務，感謝曾國衞的貢獻，會物色繼任人選，副局長胡健民會先行署任。曾國衞指出，在高強度工作中，身體出現狀況，其前列腺癌指數上升，PSA值長期超過11，服藥、刺穿手術後治療後情況沒有大改善，與家人討論後，在完成立法會選舉後辭任。

被問有關有更多官員可能離任的傳聞，以及對管治影響，李家超回應指，坊間不時對政府運作有傳聞，他可以正式告訴大家，這些說法都不正確，沒有計劃再對司局長人選有任何變動。他指，如曾國衞身體可以，希望他可以留任。他形容，有關其他撤換官員的傳聞都不正確，不攻自破。

李家超其後談及港澳辦主任夏寶龍昨日致辭，有關行政主導的內容。他指出，要全面準確理解習近平主席堅持和完善行政主導的精神，深入貫徹落實一國兩制方針。他講述自己進一步的4點領悟和看法，行政主導是基本法設置的特區政制體制，具有政治法律基礎，香港實行的政治體制是由行政長官領導的行政主導政策，包括基本法第62條賦予特區政府的一系列行政職權，包括制定、執行政策管理各項行政事務編制，並提出財政預算案和決算。

他又提到，政府過去大量聽取立法會議員的意見，為政策內容作多項修訂。政府會繼續提高政府的治理能力，積極破解老大難問題。

巴士安全帶規定惹議 李家超：減低意外時嚴重受傷和死亡風險

有關強制佩戴安全帶要求，李家超指，許多國家地區已實行多年，2018年大埔巴士車禍後，委員會建議實行有關措施，這是經研究和討論的。他明白市民初時改變習慣，會感到不方便，但一個小行為改變，可減低嚴重受傷和死亡風險。

李家超指，實施過程中首階段會以公眾教育，勸諭培養習慣為最大目標。運輸署會對公共營運商發出清晰要求，妥善處理安全帶清潔、性能及依規安裝的問題。運物局亦會繼續做好推廣工作。

有關宏福苑大火後續安置，李家超指對於居民長遠住宿，政府高度重視，情況很複雜，每一戶都有不同需要。他指，透過一戶一社工收集居民意見，目前已收到九成業主回覆，工作組正歸納不同選項意願分析，檢視優化選項內容，會全速推進各項工作，兼顧情理法，以最大努力助重建家園。

工作組對每個方案涉及的時間、工程複雜性、法律責任等，會解釋清楚，希望受影響家庭有足夠資料作適合自身的選擇。