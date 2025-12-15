黎智英案｜海關歡迎原訟法庭就黎智英案依法定罪 全力維護國安與法治精神

高等法院原訟法庭今日就黎智英及《蘋果日報》相關三間公司被控共三項危害國家安全罪行的案件作出定罪裁決。香港海關於社交平台發文，歡迎法庭的判決，認為反映任何危害國家安全的行為和活動均難逃法網。法庭的裁決彰顯法治和公義，亦對反中亂港分子發出明確警示，特區政府絕不姑息任何危害國家安全的行為和活動，定必依法嚴懲。

在當前複雜多變的地緣政治局勢下，境外及敵對勢力仍然對香港虎視眈眈，香港必須居安思危，時刻保持警覺，防範國安風險。猶幸《香港國安法》和《維護國家安全條例》已為香港築起堅實的保護屏障，亦為香港繁榮穩定奠定基礎，香港必須好好珍惜來之不易的穩定局面。

香港海關作為一個維護國家安全的機構，定當繼續恪盡職守，嚴防違禁物品、受管制物品以及危害國家安全的物品非法進出香港，全力守好國家南大門。

